Некоторые люди при планировании покупок ориентируются не только на акции и скидки, но и на лунный календарь, пишет Space Weather Live.

Считается, что фазы Луны могут влиять на эмоциональное состояние и склонность к импульсивным тратам. Поэтому для важных финансовых решений рекомендуется выбирать наиболее благоприятные дни.

Согласно лунному календарю на сентябрь 2026 года, фазы Луны распределяются так:

Полнолуние – 27 сентября;

– 27 сентября; Убывающая Луна – 1–10 сентября, 28–30 сентября;

– 1–10 сентября, 28–30 сентября; Новолуние – 11 сентября;

– 11 сентября; Растущая Луна – 12–26 сентября.

Когда в сентябре лучше всего делать покупки?

Растущая Луна считается наиболее благоприятной для больших покупок. Именно поэтому в этот период рекомендуют покупать бытовую технику, мебель, электронику, предметы интерьера и даже обновлять гардероб. Этот период также подходит для планирования важных финансовых решений и заключения крупных сделок.



В период растущей Луны можно делать покупки / Фото Pexels

Для практичных и более продуманных трат больше подходит Убывающая Луна. В это время можно приобретать необходимые товары для дома и покупать то, что уже давно было запланировано.

Считается, что в период Убывающей Луны люди чаще совершают импульсивные покупки, поэтому стоит покупать только то, что действительно необходимо.

В полнолуние астрологи не советуют покупать что-то дорогое и ценное. Это время часто не подходит для покупок, поэтому лучше перенести приобретение чего-то важного на другой период.

Новолуние больше подходит для планирования финансовых расходов. Это подходящее время для пересмотра семейного бюджета, составления списка необходимых покупок и определения приоритетных расходов.

Но помимо фаз Луны, стоит обращать внимание и на собственные финансовые возможности, сравнивать цены и не торопиться с решениями. Тщательное планирование бюджета поможет избежать лишних расходов и сделать покупки более выгодными.