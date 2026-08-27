Деякі люди під час планування покупок орієнтуються не лише на акції та знижки, але й на місячний календар, пише Space Weather Live.

Вважається, що фази Місяця можуть впливати на емоційний стан і схильність до імпульсивних витрат. Тому для важливих фінансових рішень радять обирати найбільш сприятливі дні.

Згідно з місячним календарем на вересень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Повня – 27 вересня;

– 27 вересня; Спадний Місяць – 1 – 10 вересня, 28 – 30 вересня;

– 1 – 10 вересня, 28 – 30 вересня; Молодик – 11 вересня;

– 11 вересня; Зростаючий Місяць – 12 – 26 вересня.

Коли у вересні найкраще робити покупки?

Зростаючий Місяць вважається найсприятливішим для великих покупок. Саме тому в цей період радять купувати побутову техніку, меблі, електроніку, предмети інтер’єру та навіть оновлювати гардероб. Період також підходить для планування важливих фінансових рішень та укладання значних угод.



У Зростаючий Місяць можна робити покупки / Фото Pexels

Для практичних і більш продуманих витрат більше підходить Спадний Місяць. У цей час можна купляти необхідні товари для дому й купувати те, що вже давно було заплановано.

Вважається, що у Спадний Місяць люди більше роблять імпульсивні покупки, тому варто купляти лише дійсно те, що необхідне.

У Повню астрологи не радять купувати щось дороге та коштовне. Ця пора часто є невідповідною для покупок, тому краще перенести придбання чогось важливого на інший період.

Молодик більше підходить для планування фінансових витрат. Час вдалий для перегляду сімейного бюджету, складання списку необхідних покупок та визначення пріоритетних витрат.

Та окрім фаз Місяця, варто звертати увагу й на власні фінансові можливості, порівнювати ціни та не поспішати з рішеннями. Ретельне планування бюджету допоможе уникнути зайвих витрат і зробити покупки вигіднішими.