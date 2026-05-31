Что и когда сеять в июне 2026: лучшие даты для работ на поле
Июнь – это один из самых активных месяцев для работы на огороде и в поле. Именно в начале лета завершают посев теплолюбивых культур, высевают кормовые растения и уделяют внимание уходу за посевами.
Уже длительное время многие огородники и фермеры при планировании работ ориентируются на лунный календарь, пишет Space Weather Live. В июне почва уже достаточно прогрета, поэтому создает хорошие условия для развития полевых культур.
Считается, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений. Во время убывающей Луны активнее формируется корневая система, а в период роста растения направляют силы на развитие стеблей, листьев и плодов.
Именно поэтому правильный выбор даты для посева может положительно повлиять на будущий урожай. В июне 2026 года будет несколько благоприятных периодов для полевых работ, но и будут определенные дни, когда от посевов лучше воздержаться.
Фазы Луны в июне 2026 года
- Полнолуние – 30 июня;
- Луна убывающая – 1 – 14 июня;
- Новолуние – 15 июня;
- Растущая Луна – 16 – 29 июня.
Лунный календарь на июнь
|1 июня
|Убывающая Луна
|15 день
|2 июня
|Убывающая Луна
|16 день
|3 июня
|Убывающая Луна
|17 день
|4 июня
|Убывающая Луна
|18 день
|5 июня
|Убывающая Луна
|19 день
|6 июня
|Убывающая Луна
|20 день
|7 июня
|Последняя четверть
|21 день
|8 июня
|Убывающая Луна
|22 день
|9 июня
|Убывающая Луна
|23 день
|10 июня
|Убывающая Луна
|24 день
|11 июня
|Убывающая Луна
|25 день
|12 июня
|Убывающая Луна
|26 день
|13 июня
|Убывающая Луна
|27 день
|14 июня
|Убывающая Луна
|28 день
|15 июня
|Новолуние
|0 день
|16 июня
|Растущая Луна
|1 день
|17 июня
|Растущая Луна
|2 день
|18 июня
|Растущая Луна
|3 день
|19 июня
|Растущая Луна
|4 день
|20 июня
|Растущая Луна
|5 день
|21 июня
|Растущая Луна
|6 день
|22 июня
|Растущая Луна
|7 день
|23 июня
|Первая четверть
|8 день
|24 июня
|Растущая Луна
|9 день
|25 июня
|Растущая Луна
|10 день
|26 июня
|Растущая четверть
|11 день
|27 июня
|Растущая Луна
|12 день
|28 июня
|Растущая Луна
|13 день
|29 июня
|Растущая Луна
|14 день
|30 июня
|Полнолуние
|15 день
Что и когда сеять в июне в поле?
1 – 14 июня (убывающая Луна) – благоприятное время для культур, которые формируют сильную корневую систему. В этот период можно высевать кормовую свеклу, редьку или сидераты. Также время подходит для внесения удобрений и ухода за посевами.
15 июня (Новолуние) – не слишком благоприятный день для посева и высадки растений. Лучше этот день посвятить подготовительным работам на поле.
16 – 29 июня (Растущая Луна) – благоприятный период для культур, которые активно наращивают надземную часть. В это время можно высевать гречку, кукурузу, фасоль, кормовую тыкву.
30 июня (Полнолуние) – от посевных работ в этот день лучше воздержаться. Можно лишь поливать культуры, если будет засушливая погода.