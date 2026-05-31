Что и когда сеять в июне 2026: лучшие даты для работ на поле

Июнь – это один из самых активных месяцев для работы на огороде и в поле. Именно в начале лета завершают посев теплолюбивых культур, высевают кормовые растения и уделяют внимание уходу за посевами.

Уже длительное время многие огородники и фермеры при планировании работ ориентируются на лунный календарь, пишет Space Weather Live. В июне почва уже достаточно прогрета, поэтому создает хорошие условия для развития полевых культур.

Считается, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений. Во время убывающей Луны активнее формируется корневая система, а в период роста растения направляют силы на развитие стеблей, листьев и плодов.

Именно поэтому правильный выбор даты для посева может положительно повлиять на будущий урожай. В июне 2026 года будет несколько благоприятных периодов для полевых работ, но и будут определенные дни, когда от посевов лучше воздержаться.

Фазы Луны в июне 2026 года

Полнолуние – 30 июня;

Луна убывающая – 1 – 14 июня;

Новолуние – 15 июня;

Растущая Луна – 16 – 29 июня.

Лунный календарь на июнь

1 июня Убывающая Луна 15 день 2 июня Убывающая Луна 16 день 3 июня Убывающая Луна 17 день 4 июня Убывающая Луна 18 день 5 июня Убывающая Луна 19 день 6 июня Убывающая Луна 20 день 7 июня Последняя четверть 21 день 8 июня Убывающая Луна 22 день 9 июня Убывающая Луна 23 день 10 июня Убывающая Луна 24 день 11 июня Убывающая Луна 25 день 12 июня Убывающая Луна 26 день 13 июня Убывающая Луна 27 день 14 июня Убывающая Луна 28 день 15 июня Новолуние 0 день 16 июня Растущая Луна 1 день 17 июня Растущая Луна 2 день 18 июня Растущая Луна 3 день 19 июня Растущая Луна 4 день 20 июня Растущая Луна 5 день 21 июня Растущая Луна 6 день 22 июня Растущая Луна 7 день 23 июня Первая четверть 8 день 24 июня Растущая Луна 9 день 25 июня Растущая Луна 10 день 26 июня Растущая четверть 11 день 27 июня Растущая Луна 12 день 28 июня Растущая Луна 13 день 29 июня Растущая Луна 14 день 30 июня Полнолуние 15 день

Что и когда сеять в июне в поле?

1 – 14 июня (убывающая Луна) – благоприятное время для культур, которые формируют сильную корневую систему. В этот период можно высевать кормовую свеклу, редьку или сидераты. Также время подходит для внесения удобрений и ухода за посевами.

15 июня (Новолуние) – не слишком благоприятный день для посева и высадки растений. Лучше этот день посвятить подготовительным работам на поле.

16 – 29 июня (Растущая Луна) – благоприятный период для культур, которые активно наращивают надземную часть. В это время можно высевать гречку, кукурузу, фасоль, кормовую тыкву.

30 июня (Полнолуние) – от посевных работ в этот день лучше воздержаться. Можно лишь поливать культуры, если будет засушливая погода.