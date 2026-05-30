Лунный календарь помогает определить удачные дни для посева, пересадки, полива и других сезонных работ, пишет Space Weather Live.

Также он подсказывает, когда лучше не делать никаких манипуляций и дать растениям покой на грядке.

Фазы Луны в июне 2026 года

Полнолуние – 30 июня;

Луна убывающая – 1 – 14 июня;

Новолуние – 15 июня;

Растущая Луна – 16 – 29 июня.



Когда можно работать на огороде и в саду?

1 – 7 июня – период убывающей Луны. В это время рекомендуется высаживать корнеплоды, проводить обрезку деревьев и кустов, а также пропалывать грядки и бороться с вредителями. Также хорошо заниматься рыхлением почвы.

8 июня – последняя четверть Луны. День подходит для санитарных работ на участке, очистки грядок и удаления сорняков. От активных посадок лучше отказаться.

9 – 14 июня – благоприятное время для ухода за растениями, формирования кроны деревьев, прореживания всходов и посадки культур, урожай которых формируется под землей. Также можно проводить обработку от болезней и вредителей.

15 июня – Новолуние. Считается одним из наименее благоприятных дней для любых работ с землей. Посев, пересадку и обрезку рекомендуют перенести на другое время.

16 – 20 июня – начало Растущей Луны. Хороший период для посева зелени, овощей, цветов и декоративных растений. Культуры в это время активно набирают силу и хорошо приживаются.

21 – 22 июня – первая четверть Луны. Дни подходят для полива, внесения удобрений и легких огородных работ. Перегружать растения пересадками не стоит.

23 – 29 июня – один из лучших периодов месяца для большинства работ на огороде. Можно сеять, высаживать рассаду, пересаживать культуры, подкармливать растения и ухаживать за садом.

30 июня – Полнолуние. В этот день не рекомендуется заниматься посадкой или пересадкой. Лучше посвятить время уборке участка и сбору урожая.