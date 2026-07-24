Сандалии VS босоножки: что выбрать для летнего путешествия

Летняя обувь должна быть не только красивой, но и удобной, особенно если впереди отпуск с активными прогулками. Именно поэтому перед поездкой многие задумываются, что положить в чемодан : сандалии или босоножки. Оба варианта имеют свои преимущества, но подходят для разных ситуаций.

Эти виды обуви часто путают, однако между ними есть существенная разница. Сандалии обычно имеют низкую плоскую подошву и надежно фиксируют стопу ремешками, поскольку созданы для комфорта.

Босоножки же нередко изготавливают на каблуках, танкетке или платформе, поэтому они выглядят более элегантно и подходят для вечерних выходов или неспешных прогулок.

Если же в планах длительная дорога, экскурсии, многочасовые прогулки по городу или походы по туристическим маршрутам, выбор стоит сделать в пользу сандалий. Они лучше поддерживают стопу, уменьшают нагрузку на ноги и обеспечивают комфорт даже после длительной ходьбы.

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Какие сандалии в моде этим летом?

Минималистичные "невидимые" сандалии

Сандалии на плоской подошве с очень тонкими ремешками выглядят изящно и красиво, пишет Harper's Bazaar. Ремешки на ноге почти незаметны, однако хорошо держат ногу и подойдут к любым образам.



Трендовые сандалии на лето / Фото Pinterest

Сандалии в светлых тонах

По версии Института Pantone самым модным цветом 2026 года считается белый Cloud Dancer. Именно этот цвет стал центром внимания дизайнеров. Этим летом стоит обратить внимание на обувь в белых или молочных оттенках.



Модные сандалии на лето / Фото Pinterest

Сандалии Toe-loop

Тем, кто не хочет отставать от трендов, рекомендуется обратить внимание на сандалии Toe-loop, характерной особенностью которых является отдельная петля для большого пальца. Она может быть выполнена в виде металлического кольца, отсылающего к эстетике украшений для ног.



Трендовые сандалии на лето / Фото Pinterest

Сандалии с широкими перекрещивающимися ремешками

Сандалии созданы для комфорта и функциональности, поэтому так называемые "бабушкины" сандалии с широкими перекрещивающимися ремешками этим летом снова в моде.



Модные сандалии на лето / Фото Pinterest

Плетеные сандалии

Заметной тенденцией этого сезона является крафтовая техника, поэтому плетеные акценты стали довольно выразительным элементом в обуви. Речь идет о кожаном плетении в стиле Bottega Veneta. Кроме того, красиво смотрятся модели из джута, рафии, выполненные в технике кроше или украшенные косами.



Трендовые сандалии на лето / Фото Pinterest

Прежде чем отправляться в путешествие, стоит оценить маршрут и то, сколько времени вы проведете на ногах. Правильно подобранная обувь поможет избежать натираний, усталости и дискомфорта, благодаря чему отдых оставит приятные впечатления. А если запланированы длительные прогулки и насыщенная экскурсионная программа, удобные сандалии станут лучшим выбором.