Белый налет на огурцах и помидорах быстро исчезнет: поможет домашний спрей

Мучнистая роса в июле может совершать атаку на листья огурцов, помидоров и кабачков. Впрочем, этой проблемы можно избежать с помощью домашнего спрея.

Чаще всего развитию грибкового заболевания способствуют постоянные дожди, прохладные ночи и длительная влажность, пишет Wprost dom.

Характерный белый налет на листьях является признаком появления мучнистой росы. Но если вовремя заметить проблему и приступить к ее решению, плоды удастся спасти.

Почему опрыскивать мучнистую росу?

В сети можно найти немало домашних средств против мучнистой росы, однако опытные фитопатологи советуют использовать только опрыскивание молоком и пищевой содой, поскольку их эффективность действительно доказана.

Молочный спрей от мучнистой росы

Это средство чаще всего используют дачники против мучнистой росы. Нужно развести молоко с водой в соотношении 1:2.

Под воздействием солнца раствор образует активные формы кислорода, которые подавляют рост мицелия. Опрыскивание следует проводить раз в неделю, рано утром.



Молочный спрей спасет от мучнистой росы / Фото Pexels

Пищевая сода от мучнистой росы

Одну столовую ложку пищевой соды нужно развести в литре воды, добавив несколько капель масла нима или растительного масла – любого клейкого вещества. Метод особенно эффективен на ранней стадии заражения.

Помогает ли перекись водорода?

Перекись водорода также обладает противогрибковым действием против мучнистой росы, однако ее не рекомендуют использовать, поскольку концентрированный раствор может повредить листья. Перед использованием следует обязательно протестировать средство на листьях в отсутствие прямых солнечных лучей.

Для раствора понадобится 5 литров воды и одна столовая ложка 3% перекиси водорода. Такая концентрация безопасна для профилактического опрыскивания.

Садоводы говорят, что если растение уже покрыто мицелием, то стоит удалить пораженные листья, чтобы улучшить циркуляцию воздуха между растениями, а уже потом приступать к опрыскиванию.

В целом, в будущем огурцы не стоит сажать слишком густо, а полив должен осуществляться на уровне корней. Домашние спреи могут уничтожить мучнистую росу, но лучше позаботиться о растениях заранее, чтобы потом не пришлось спасать их от грибка.