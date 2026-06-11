Экономит и воду, и время: блогерша поделилась единственным правильным способом мыть посуду

Вероятно, все люди умеют мыть посуду – и многие из них думают, что делают это правильно. Но для того, чтобы сэкономить время и воду, нужно пользоваться одним простым лайфхаком.

Мытье посуды – это далеко не любимая задача для большинства людей. К счастью, есть способ сделать его проще и быстрее, сообщает krisi.ro.

Интересно Чем обрызгивать яблони в июне: средство выведет с деревьев паршу и тлю

Как правильно мыть посуду?

Большинство людей моют тарелки по простой схеме: протирают их губкой с моющим средством, а потом сразу же смывают его. Впрочем, оказывается, делать нужно не так.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Прежде всего блогерша советует подготовить место для посуды возле раковины, а всю ее сложить внутрь. Если есть большая посуда, которая в раковину не влезает – например кастрюли или сковородки – внутрь нужно капнуть мылом и залить водой, а потом отставить в сторону.

Блогерша показала, как правильно мыть посуду: смотрите видео

После этого блогерша начинает мыть посуду и отставляет ее в сторону, не смывая с нее моющее средство. Если в мойке есть стакан, первым она моет именно его, и тогда внутрь ставит ложки, вилки и ножи. В последнюю очередь советует мыть большую посуду.

Раковина уже свободна, здесь много места, и я могу его спокойно помыть. После этого я тщательно промываю саму раковину, чтобы здесь не дай бог не было остатков пищи, жира и грязи,

– поделилась девушка.

В чистую раковину нужно поставить всю намыленную посуду – и тогда можно начать полоскание. А после этого остается самая простая задача: разложить всю посуду на сушку.