Не стоит откладывать до сентября: что нужно купить первокласснику к школе

Перед возвращением в школу всем школьникам нужно обновить гардероб, купить канцелярские принадлежности, портфель и т. д. Но больше всего покупок предстоит родителям первоклассников, ведь у них еще нет ничего из школьной принадлежности , поэтому важно ничего не упустить.

Совсем скоро шести- и семилетние мальчики и девочки впервые пойдут в школу, и родителям точно не стоит откладывать покупки до конца августа. Июль – идеальное время, чтобы без спешки купить все необходимое, пишет Parents.

Что нужно купить первокласснику к школе?

Одежда и обувь

Украинские школы сейчас не требуют ношения школьной формы, но об одежде все же нужно позаботиться. Должна быть повседневная одежда:

футболки;

рубашки;

несколько пар брюк;

юбка для девочек.

Но также следует позаботиться и об одежде для торжественных мероприятий, таких как линейки или праздники – белая рубашка или блузка, темная юбка или официальные брюки. Также нельзя забыть о покупке спортивной формы и соответствующей обуви. Первокласснику понадобятся:

туфли;

кроссовки;

сандалии на теплое время года;

сменная обувь для школы.

Рюкзак

Конечно, первоклассника нельзя отправить в школу без рюкзака. Но выбирать его как попало нельзя – от этого зависит нагрузка на спину и позвоночник ребенка. Поэтому стоит обратить внимание на каркасные модели и варианты с ортопедической спинкой.

При выборе рюкзака стоит обратить внимание на следующие нюансы:

привлекательный внешний вид – рюкзак может быть ярким, с рисунком, главное, чтобы он нравился школьнику;

качество – материалы должны быть прочными, как и молнии и фурнитура;

легкость – этот рюкзак ребенку придется носить в школу каждый день, поэтому это действительно важный нюанс;

функциональность – рюкзак должен иметь несколько отделений.

На Prom продаються шкільні рюкзаки для різного бюджету — від базових моделей до ортопедичних рюкзаків відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%. Покупці на Prom також часто замовляють шкільну канцелярію – олівці, ручки, набори для творчості. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Окрім канцелярії, першокласнику може знадобитися й новий одяг. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Канцелярские товары

Этот пункт покупок займет львиную долю времени, ведь купить нужно немало. Вот что именно стоит приобрести уже сейчас:

пенал;

папка для тетрадей;

тетради на 12 листов в косую линию и в клетку;

обложки для тетрадей;

синие ручки;

простые карандаши;

цветные карандаши;

ластик;

точилка;

линейка;

дневник;

альбом для рисования на 20 листов;

гуашевые краски;

стакан для рисования;

фломастеры;

пластилин;

разноцветная бумага.

Многие дети также берут с собой перекус и воду – для этого не помешает приобрести ланчбокс и многоразовую бутылку для воды или термос.