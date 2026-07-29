Не стоит откладывать до сентября: что нужно купить первокласснику к школе
Перед возвращением в школу всем школьникам нужно обновить гардероб, купить канцелярские принадлежности, портфель и т. д. Но больше всего покупок предстоит родителям первоклассников, ведь у них еще нет ничего из школьной принадлежности
Совсем скоро шести- и семилетние мальчики и девочки впервые пойдут в школу, и родителям точно не стоит откладывать покупки до конца августа. Июль – идеальное время, чтобы без спешки купить все необходимое, пишет Parents.
Что нужно купить первокласснику к школе?
Одежда и обувь
Украинские школы сейчас не требуют ношения школьной формы, но об одежде все же нужно позаботиться. Должна быть повседневная одежда:
- футболки;
- рубашки;
- несколько пар брюк;
- юбка для девочек.
Но также следует позаботиться и об одежде для торжественных мероприятий, таких как линейки или праздники – белая рубашка или блузка, темная юбка или официальные брюки. Также нельзя забыть о покупке спортивной формы и соответствующей обуви. Первокласснику понадобятся:
- туфли;
- кроссовки;
- сандалии на теплое время года;
- сменная обувь для школы.
Рюкзак
Конечно, первоклассника нельзя отправить в школу без рюкзака. Но выбирать его как попало нельзя – от этого зависит нагрузка на спину и позвоночник ребенка. Поэтому стоит обратить внимание на каркасные модели и варианты с ортопедической спинкой.
При выборе рюкзака стоит обратить внимание на следующие нюансы:
- привлекательный внешний вид – рюкзак может быть ярким, с рисунком, главное, чтобы он нравился школьнику;
- качество – материалы должны быть прочными, как и молнии и фурнитура;
- легкость – этот рюкзак ребенку придется носить в школу каждый день, поэтому это действительно важный нюанс;
- функциональность – рюкзак должен иметь несколько отделений.
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Канцелярские товары
Этот пункт покупок займет львиную долю времени, ведь купить нужно немало. Вот что именно стоит приобрести уже сейчас:
- пенал;
- папка для тетрадей;
- тетради на 12 листов в косую линию и в клетку;
- обложки для тетрадей;
- синие ручки;
- простые карандаши;
- цветные карандаши;
- ластик;
- точилка;
- линейка;
- дневник;
- альбом для рисования на 20 листов;
- гуашевые краски;
- стакан для рисования;
- фломастеры;
- пластилин;
- разноцветная бумага.
Многие дети также берут с собой перекус и воду – для этого не помешает приобрести ланчбокс и многоразовую бутылку для воды или термос.