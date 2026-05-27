Черный нагар со сковородок и кастрюль исчезнет навсегда: вот как их почистить

Ничто так не улучшает ежедневное приготовление пищи, как вид блестящей, новой посуды. А вот сгоревшая до черноты сковородка или кастрюля может отбить всякое желание вставать к плите – это еще не говоря о том, что нагар внутри может повлиять на вкус блюда.

К счастью, почистить нагар с посуды возможно, и сделать это совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Martha Stewart рассказывает, чем именно отчищать сковородки и кастрюли.

Как почистить кастрюли и сковородки от нагара?

Первое, что нужно понять, процесс очистки посуды очень сильно отличается в зависимости от материала, из которого она изготовлена.

Нержавеющая сталь

Во-первых, перед мытьем нержавеющие сковородки всегда должны остыть. Под воздействием резких перепадов температуры они могут деформироваться. Сковородку или кастрюлю следует мыть в растворе теплой воды и средства для мытья посуды, а потом тереть неабразивной губкой.

Для пятен от пригоревшего масла идеально работает небольшое количество кипятка, смешанного с пищевой содой. После кипячения воды дайте сковородке выдохнуться, а тогда снова помойте ее, как обычно.



Антипригарная поверхность

Если пятна появились на антипригарной посуде, устранять их стоит как можно скорее. Обычно легче очищать такую посуду, пока остатки еще не прилипли окончательно. Идеально работает паста из воды и пищевой соды.

Для того, чтобы сохранить антипригарное покрытие, после мытья распределите по поверхности тонкий ровный слой масла. Все его остатки нужно вытереть чистым бумажным полотенцем.

Керамические кастрюли

Ни в коем случае для очистки от нагара не используйте стальные губки или любые абразивные средства – это только оставит на посуде царапины. Перед мытьем кастрюля должна остыть, а после этого посуду можно замочить, чтобы размягчить пятна. Для того, чтобы удалить пятна полностью, дно кастрюли можно покрыть перекисью водорода.

Алюминий

Если вся поверхность посуды потемнела после приготовления или мытья в посудомойке, попробуйте потереть сковородку пастой из пищевой соды и лимонного сока. Также хорошо будет работать уксус или любое кислое средство.

Чугун

Как и некоторые другие виды металла, чугун деформируется, если его мыть перед тем как он остынет. Но также такие сковородки нельзя оставлять отмокать – это может привести к появлению ржавчины.

Несколько столовых ложек крупной соли нужно нанести на поверхность, а тогда через чистое бумажное полотенце втирать соль в поверхность, пока не удалятся все остатки пищи и другого мусора.