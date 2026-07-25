В комнату не залетит ни один комар: есть один эффективный способ

Комары представляют собой огромную проблему не только на улице, но и в спальне. Особенно они мешают ночью своим жужжанием, не давая заснуть. Но чтобы свести к минимуму риск укуса и в целом их присутствие в помещении, стоит прибегнуть к эффективному способу.

После захода солнца комары становятся все более активными из-за понижения температуры и повышения влажности, пишет Interia Kobieta. Свою цель они находят довольно быстро, по запаху углекислого газа, который мы выдыхаем. Также их привлекает тепло кожи и запах пота.

Где чаще всего встречаются комары?

Насекомых очень много вблизи водно-болотных участков или водоемов – озер, прудов. Именно влажные участки являются основными местами обитания комаров. Также их значительное количество встречается в лесах или на участках с густой растительностью.

Что интересно, комары летают довольно низко, поэтому в многоквартирном доме могут залетать на первый этаж.

Отпугнуть их может растение, выделяющее аромат, неприятный для комаров. Речь идет о лаванде, кошачьей мяте или лемонграссе. Их аромат довольно эффективно отпугивает комаров из спальни, поэтому они не задержатся в доме.



Некоторые растения отпугивают комаров / Фото Pexels

Также можно создать ловушку. Понадобится лишь небольшая пластиковая бутылка, разрезанная пополам. Одну половину нужно вставить в другую, образовав воронку. Эту конструкцию необходимо закрепить фольгой.

Перед этим внутрь следует налить 250 миллилитров воды, 4 столовые ложки сахара и щепотку дрожжей. Готовую ловушку достаточно просто поставить в углу спальни.

А вот на участке советуют посадить бархатцы, базилик, мелиссу, чеснок или пеларгонию. Эти растения также отпугивают комаров своим запахом.