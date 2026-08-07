Белые носки снова станут белоснежными: домашний способ, который действительно работает

Белые носки имеют свойство быстро пачкаться, а частая стирка лишь очищает их, но не устраняет серость или желтизну. Впрочем, есть несколько проверенных бытовых средств, которые способны улучшить внешний вид носков не хуже магазинного отбеливателя.

Белые ткани чаще всего теряют свой вид из-за грязи, пишет Deccoria. Когда грязь застревает в волокнах, вещества окисляются под воздействием света или температуры, изменяя цвет носков на желтоватый или серый.

Удалить пятна с носков очень сложно, особенно при коротком цикле и низкой температуре. Если к тому же используется кондиционер для белья, то вероятность появления серого оттенка становится еще выше.

Как постирать носки без кондиционера?

Вернуть носкам прежнюю белизну довольно просто. Достаточно лишь попробовать домашние методы, которые действительно действенны и эффективны. Однако следует понимать, что эти советы помогут, если желтизна или серость на носках свежая и поддается отбеливанию.

Пищевая сода

Сода способна быстро удалить органические пятна. Нужно лишь насыпать 0,5 стакана соды в барабан стиральной машины или замочить носки в растворе пищевой соды.

Кроме того, носки можно замочить в соде. В 1 литре воды нужно растворить полстакана соды и оставить на 3 часа перед основной стиркой.



Пищевая сода способна вернуть носкам белизну / Фото Pexels

Соль

Благодаря соли грязь отделится от волокон и на некоторое время предотвратит повторное оседание. На литр воды нужно 3–4 ложки поваренной соли, а носки следует замочить на 3 часа перед стиркой.

Уксус

Уксусная кислота способна смягчить воду и растворять минеральные отложения. Нужно налить 100 миллилитров уксуса в отсек для смягчителя тканей.

Лимонная кислота

В литр теплой воды можно добавить 2 столовые ложки кислоты и замочить носки на 3 часа перед основной стиркой в стиральной машине.

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Аспирин

В ацетилсалициловой кислоте содержатся вещества, помогающие восстановить белизну носков. В миске с теплой водой нужно растворить всего 3–4 таблетки и замочить носки на 3 часа перед стиркой.

Перекись водорода

Аптечный раствор окисляет цветные соединения в пятнах, поэтому хорошо отбеливает ткань. В небольшую миску с водой нужно добавить 3 столовые ложки перекиси водорода и замочить в ней носки на час перед стиркой.