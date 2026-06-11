Чем обрызгивать яблони в июне: средство выведет с деревьев паршу и тлю

В начале лета яблони достаточно уязвимы к болезням или вредителям. В это время на листьях могут появляться признаки парши или мучнистой росы, а молодые побеги способна атаковать тля.

Если же проблему проигнорировать, то она может негативно повлиять на будущий урожай, говорится на ютуб-канале "Дача Агронома". Дачник рассказал, какие препараты действенные, а какие даже не стоит применять.

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Чем обработать яблоню в июне?

Грибковые заболевания лечатся разными средствами. То, что эффективно против одной болезни, может совсем никак не помочь от другой.

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Препараты меди от парши

Для борьбы с паршой советуют использовать препараты на основе меди. Прекрасно подходит 1% раствор медного купороса или хлорокись меди.

От парши препараты меди прекрасно работают в профилактических и лечебных целях. Если вы будете обрабатывать вовремя, то парши на яблонях не будет,

– отметил дачник.

Средства от мучнистой росы

Чтобы избавиться от мучнистой росы нужно использовать средства на основе серы или системные фунгициды широкого действия, которые защищают деревья от нескольких заболеваний.

Препараты против тли

Если тля еще не сильно распространилась по яблоне, то насекомых можно сбить с веток сильной струей воды или обработать дерево обычным мыльным раствором.

Но если вредителей уже много, тогда придется использовать системный препарат "Актара". Он мгновенно уничтожает уже имеющихся насекомых и даже тех, которые появятся позже, поскольку проникает в молодые побеги и защищает длительное время дерево.

Как избавиться от вредителей с яблони: смотрите видео

По словам дачника, после обработки тля может снова вернуться на яблоню. Такое может произойти из-за наличия муравейника.

Как только действие препарата закончится, муравьи понатягивают на дерево тлю, и она появится снова. Это и есть основная причина, почему тля постоянно появляется на дереве даже после самых сильных обработок,

– добавил дачник.

Обработать дерево от тли недостаточно. Чтобы решить проблему нужно ликвидировать муравейник и только такой комплексный подход поможет защитить от повторного появления вредителей.