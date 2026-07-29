Что будет, если не обрезать персик: не все дачники знают

Многие дачники выращивают персиковые деревья – они не только элегантно дополняют вид любого сада, но и радуют невероятно сладкими плодами. Впрочем, не все знают, как именно ухаживать за ним летом, и действительно ли так важно проводить обрезку.

Если вы пропустите обрезку персикового дерева даже раз, это может привести ко многим довольно неожиданным проблемам в будущем, пишет Martha Stewart . Но избежать их достаточно просто.

Что будет, если не обрезать персиковое дерево?

Многие ошибочно считают, что обрезка нужна лишь для того, чтобы поддерживать привлекательный и аккуратный вид персикового дерева, но это не так.

Ухудшение здоровья дерева

Если пропустить обрезку, дерево быстро укроется старыми ветвями. Это означает, что солнечный свет не будет достигать центра кроны, прекратится свободная циркуляция воздуха, и дерево будет тратить слишком много энергии на выращивание ветвей.

Следовательно, оно уже не будет сил давать большие, сочные плоды. Со временем персики станут мельче, а сам урожай – меньше. И это еще не говоря о том, что добраться до персиков будет непросто.

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Ломкость веток

Спелые плоды персиков довольно тяжелые, а накопленный вес старых ветвей может привести к тому, что они начнут не просто гнутся, а ломаться. Регулярная обрезка позволяет минимизировать это явление.

Уменьшение количества фруктов

Если игнорировать обрезку год за годом, в конце концов плодов станет гораздо меньше. Дело в том, что персиковые деревья дают большинство своих лучших плодов именно на однолетней древесине – то есть порослях, выросших в предыдущем сезоне.

Появление вредителей и болезней

Обрезка – это способ сохранить здоровье дерева. Открытие кроны позволяет и листьям, и плодам быстрее сохнуть после дождя, а это уменьшает вероятность многих грибковых заболеваний, таких как вьющиеся листья или коричневая гниль.

Кроме того, после обрезки гораздо легче обнаруживать вредителей еще до того, как они станут реальной проблемой.



Персиковое дерево очень важно вовремя обрезать.

Как правильно обрезать персики?

Обрезка персика – это действительно простой процесс, если знать несколько важных нюансов. Во-первых, начинать обрезку нужно еще на молодом дереве – тогда есть возможность его сформировать. Обычно их оформляют в так называемую форму вазы.

Проще всего ее создать, если начать обрезку еще на однолетнем дереве. Молодые деревья растут удивительно быстро после того, как адаптируются к новому месту посадки. И об обрезке в течение этого времени забывать не следует.

Выберите 4 – 5 каркасных ветвей, которые расходятся по разным направлениям, а остальные удаляйте, даже если они здоровы. В течение следующих лет каждая каркасная ветвь будет давать боковые ветви, создавая открытый облик чаши.

Некоторые фруктовые деревья обрезают, когда они находятся в фазе покоя, но для персиков лучше всего будет ранняя весна, когда дерево уже просыпается, но еще не полностью распустили листья. Но обрезку для удаления больных или сломанных ветвей можно проводить никогда.