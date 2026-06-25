Не откладывайте до июля: 3 куста, которые нужно обрезать в конце июня

Садоводы часто затрудняются определить, когда именно следует обрезать растения – — осенью или весной. Однако для некоторых декоративных растений именно первый месяц лета является оптимальным временем для проведения этой процедуры.

Некоторые весенние кустарники образуют бутоны на прошлогодних побегах, пишет Gardening Know How.

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После завершения цветения им требуется обрезка, ведь если перенести этот процесс на конец лета или осень, то можно случайно срезать будущие цветочные почки и остаться без цветения в следующем сезоне.

Что нужно знать перед обрезкой?

Обрезать растения нужно только чистым и хорошо заточенным инструментом. Тупой секатор или садовые ножницы могут повредить побеги, а грязные лезвия станут источником распространения болезней.

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Традиционно обрезка начинается с санитарной очистки куста. Сначала следует удалить сухие, поврежденные или больные ветки. Далее уже нужно переходить к формированию растения.

Существует два вида обрезки. Первый предполагает укорачивание побегов для контроля их длины и формы кроны. Второй — прореживание, когда полностью удаляются крупные ветки, чтобы сделать середину куста менее загущенной.

Какие кусты обрезать в июне?

Сирень

Растение может расти как крупный куст или небольшое дерево высотой до 5 метров. Для хорошего развития сирени нужен солнечный участок и хорошо дренированная почва.

Растение закладывает цветочные почки на старых побегах, поэтому обрезку проводят после окончания цветения. Дачники советуют уделить особое внимание прореживанию центра куста.

Это поможет улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить появление мучнистой росы. У основания рекомендуется вырезать треть самых старых ветвей.

Форзиция

Этот куст одним из первых украшает сад весной, покрываясь яркими желтыми цветами еще до появления листьев. Такое раннее цветение привлекает пчел и бабочек.

Кустарник не требует сложного ухода и хорошо переносит засушливые периоды. После окончания цветения форзицию нужно подстричь, чтобы куст не потерял аккуратную форму.

Для омоложения можно удалить до четверти самых старых ветвей, срезая их у самой земли. Такая мера будет стимулировать появление новых побегов.



Форзиция нуждается в обрезке после цветения / Фото Pexels

Магнолия

Магнолии считаются одними из самых эффектных декоративных растений в саду, однако могут страдать от грибковых заболеваний.

Именно поэтому после окончания цветения необходимо провести легкую обрезку. Дачники удаляют поврежденные и больные ветки. Такая процедура улучшает проветривание кроны и помогает поддерживать растение в здоровом состоянии.