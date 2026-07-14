Обустроить уютный кофейный уголок дома очень просто: вот что для этого нужно

Утренний кофе для многих людей – это уже не просто способ проснуться, а важный ритуал. И чтобы не тратить много денег на кофе в заведениях, можно обустроить собственную "мини-кофейню" прямо у себя дома.

Кофейный уголок – это компактная зона на кухне или в гостиной, где можно в спокойной обстановке приготовить ароматный кофе и отдохнуть. Но чтобы такая домашняя кофейня была не только красивой, но и удобной, ее следует соответствующим образом оборудовать, пишет The Spruce.

Что нужно для домашней кофейни?

Совершенно необязательно тратить много денег на профессиональное оборудование – ведь ритуал приготовления кофе должен, прежде всего, соответствовать вашим привычкам. Если по утрам вы пьете простую чашку американо, набор должен быть одним, а вот если вы любите экспериментировать с различными методами заваривания, молочными напитками и т. п., тогда уже можно задуматься о расширении арсенала инструментов.

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Кофейный уголок обустроить очень просто / Фото Pexels

Кофемашина

Именно техника – это сердце домашней кофейной станции. Самыми популярными среди любителей этого напитка по-прежнему остаются автоматические кофемашины. Для того чтобы пользоваться этим прибором, не требуются никакие особые знания – достаточно лишь нажать на кнопку, чтобы приготовить эспрессо, латте или капучино.

Но если вы получаете удовольствие от самого процесса приготовления и обладаете необходимыми навыками, можно подумать о покупке рожковой кофемашины.

Вот несколько качественных вариантов для домашнего кофейного уголка:

Klarstein Espressionata Evo Ekspres 19 – это мощная кофемашина для эспрессо с давлением пара 19 бар. А интересный винтажный дизайн сделает ее идеальным дополнением к любой кухне.

– это мощная кофемашина для эспрессо с давлением пара 19 бар. А интересный винтажный дизайн сделает ее идеальным дополнением к любой кухне. RZTK Coffee Time – это капельная кофеварка, которая станет идеальным устройством для любителей натурального кофе. Контролировать процесс приготовления напитка не нужно, а сам процесс заваривания кофе максимально прост.

– это капельная кофеварка, которая станет идеальным устройством для любителей натурального кофе. Контролировать процесс приготовления напитка не нужно, а сам процесс заваривания кофе максимально прост. Klarstein Arabica – это рожковая кофеварка, покрытая современной нержавеющей сталью. Сенсорная панель управления и светодиодный дисплей делают ее невероятно простой в использовании.

Но есть и более бюджетные способы приготовления кофе. Если вы хотите начать с более дешевых способов заваривания, тогда можно приобрести:

френч-пресс;

аэропресс;

гейзерную кофеварку;

джезву.

Кофе

Даже если вы купите самую дорогую кофемашину, вкус напитка все равно будет зависеть от качества и свежести зерен. Лучше всего покупать кофе небольшими порциями и следить за тем, чтобы дата обжарки была недавней – не более чем 3–6 недель назад.

Кофемолка

Опытные бариста и любители кофе знают, что свежий помол может значительно улучшить вкус кофе. Эксперты отдают предпочтение жерновой кофемолке, а не ножевой – она обеспечивает более равномерный помол, а это очень важно для заваривания эспрессо.

Вода

Кофе почти полностью состоит из воды, поэтому ее качество имеет большее значение, чем может показаться. Для приготовления напитка лучше не брать воду из-под крана. Вместо этого идеально подойдет:

фильтрованная вода;

или бутылочная вода со сбалансированной минерализацией.

Вспениватель

Для любителей флэт-уайта, капучино и латте нелишне будет инвестировать в инструмент для работы с молоком. Вот самые популярные варианты:

ручной венчик;

металлический питчер для взбивания молока;

отдельный электрический вспениватель;

автоматический капучинатор.

Красивая посуда



Красивая посуда поможет сделать кофейный уголок уютным / Фото Pexels

Домашняя кофейня – это не только эффективность и техника, но и эстетика. Несколько керамических чашек ручной работы, небольшие тарелочки для десертов, красивые ложечки, подставки и стаканы для холодных напитков сразу же превратят пространство в уютный уголок.