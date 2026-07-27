Запах из секонд-хенда на одежде исчезнет без следа: есть 5 проверенных способов
Большинство людей любят секонд-хенд, поскольку там можно найти качественную брендовую вещь по низкой цене. Однако такая находка имеет существенный минус резкий и неприятный запах, который не исчезает после первой стирки.
Специфический запах вещей из секонд-хенда возникает из-за дезинфекции химикатами, содержащими формальдегид, пишет Deccoria . Они уничтожают все возможные грибки, бактерии и вирусы, но оставляют на ткани довольно неприятный запах.
Кроме того, резкий аромат может быть из-за хранения таких вещей на складах. Когда он неделями лежит в пакетах, начинает поглощать влагу из окружающего воздуха, способствующую развитию затхлого запаха.
Как вывести запах одежды из секонд-хенда?
Если запах не сильно интенсивный, достаточно постирать вещь в стиральной машинке при высокой температуре, которая разрешается для этой ткани, а затем повесить одежду на улицу на два дня.
Метод работает, если запах чувствуется чуть-чуть. Во всех остальных случаях, следует воспользоваться более эффективными способами.
Замораживание
Сначала вещь нужно проветрить на улице целые сутки, затем положить в пакет и поместить в морозильную камеру на несколько часов.
Аммиак
В 5 литрах воды следует развести 1 столовую ложку аммиака. Очень важно этот способ применять на улице или в хорошо проветриваемой комнате. Одежду из натуральных тканей следует замочить в растворе в час, а из синтетических – на 6 часов. После этого этапа одежду нужно постирать в стиральной машине с добавлением бельевого кондиционера.
Аммиак выводит вонь из вещей / Фото Pexels
Активированный уголь
Если одежда после стирки все равно имеет резкий запах, в шкаф следует положить две таблетки активированного угля из аптеки, предварительно обработав его эфирным маслом (лучше всего подойдет эвкалиптовое или розовое). Чтобы предотвратить загрязнение ткани, активированный уголь лучше поместить в воздухопроницаемый мешочек.
Соль, лимонный сок и уксус
В миску нужно налить 5 литров воды и добавить 3 столовых ложки поваренной соли и сок из одного лимона или один стакан уксуса. Тогда поместите внутрь одежду на несколько часов, а затем прополощите в холодной воде и постирайте в стиральной машинке.
На Prom можна знайти пральні машини Bosch, Philips, Whirlpool та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів.
Пищевая сода
Одежду из секонд-хенда нужно положить в большой пакет и засыпать половину стакана пищевой соды. Пакет с вещью следует оставить на несколько часов или на всю ночь, а затем вытряхнуть соду из ткани и повесить на улице. Сода полезна тем, что поглощает неприятные запахи.
Эти методы помогают небольшим вещам, которые легко обработать. А вот осенне-зимние куртки, пальто или пуховики придется возделывать уже в химчистке, чтобы точно вывести неприятные запахи.