Запах из секонд-хенда на одежде исчезнет без следа: есть 5 проверенных способов

Большинство людей любят секонд-хенд, поскольку там можно найти качественную брендовую вещь по низкой цене. Однако такая находка имеет существенный минус резкий и неприятный запах, который не исчезает после первой стирки.

Специфический запах вещей из секонд-хенда возникает из-за дезинфекции химикатами, содержащими формальдегид, пишет Deccoria . Они уничтожают все возможные грибки, бактерии и вирусы, но оставляют на ткани довольно неприятный запах.

Кроме того, резкий аромат может быть из-за хранения таких вещей на складах. Когда он неделями лежит в пакетах, начинает поглощать влагу из окружающего воздуха, способствующую развитию затхлого запаха.

Как вывести запах одежды из секонд-хенда?

Если запах не сильно интенсивный, достаточно постирать вещь в стиральной машинке при высокой температуре, которая разрешается для этой ткани, а затем повесить одежду на улицу на два дня.

Метод работает, если запах чувствуется чуть-чуть. Во всех остальных случаях, следует воспользоваться более эффективными способами.

Замораживание

Сначала вещь нужно проветрить на улице целые сутки, затем положить в пакет и поместить в морозильную камеру на несколько часов.

Аммиак

В 5 литрах воды следует развести 1 столовую ложку аммиака. Очень важно этот способ применять на улице или в хорошо проветриваемой комнате. Одежду из натуральных тканей следует замочить в растворе в час, а из синтетических – на 6 часов. После этого этапа одежду нужно постирать в стиральной машине с добавлением бельевого кондиционера.



Аммиак выводит вонь из вещей / Фото Pexels

Активированный уголь

Если одежда после стирки все равно имеет резкий запах, в шкаф следует положить две таблетки активированного угля из аптеки, предварительно обработав его эфирным маслом (лучше всего подойдет эвкалиптовое или розовое). Чтобы предотвратить загрязнение ткани, активированный уголь лучше поместить в воздухопроницаемый мешочек.

Соль, лимонный сок и уксус

В миску нужно налить 5 литров воды и добавить 3 столовых ложки поваренной соли и сок из одного лимона или один стакан уксуса. Тогда поместите внутрь одежду на несколько часов, а затем прополощите в холодной воде и постирайте в стиральной машинке.

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Пищевая сода

Одежду из секонд-хенда нужно положить в большой пакет и засыпать половину стакана пищевой соды. Пакет с вещью следует оставить на несколько часов или на всю ночь, а затем вытряхнуть соду из ткани и повесить на улице. Сода полезна тем, что поглощает неприятные запахи.

Эти методы помогают небольшим вещам, которые легко обработать. А вот осенне-зимние куртки, пальто или пуховики придется возделывать уже в химчистке, чтобы точно вывести неприятные запахи.