Эту одежду не нужно стирать после каждого ношения: стоит запомнить

Стирка необходима для предотвращения неприятных запахов или удаления грязи с вещей, однако стирать одежду слишком часто не стоит. В некоторых случаях такая стирка может ускорить износ ткани.

Большинство из нас любит носить свежую одежду, однако вместо стирки ее можно освежить с помощью пара, сушки на воздухе или на солнце, пишет Real Simple.

Эксперты рассказали о нескольких вещах, которые не стоит стирать после каждого ношения, чтобы сохранить их в хорошем состоянии на более длительный срок.

Какую одежду не стоит часто стирать?

Джинсы

Эту вещь не нужно часто стирать, поскольку деним имеет свойство терять цвет и качество ткани. Лучше всего стирать джинсы через 5 носок.

Свитеры

Кардиганы или свитера носят поверх другой одежды, поэтому стирать их каждый раз не нужно. Они не соприкасаются с потом или жиром кожи, а постоянная стирка может привести к усадке.

Жакеты

Эта вещь имеет структурированную форму, которая может плохо переносить стирку. Жакеты лучше стирать вручную и точечно, если есть загрязнения в определенном месте.

Брюки-палаццо

Такие брюки имеют складки и специфический крой, поэтому стандартная стирка для них подходит только при необходимости, если есть заметные загрязнения или неприятный запах. Специалисты советуют стирать брюки через 5–10 носок.

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Пижамы

Тем, кто принимает душ перед сном, не стоит стирать пижаму слишком часто. Она останется чистой в течение нескольких дней, поэтому ее можно смело носить 3–4 дня.

Бюстгальтеры

Стирать бюстгальтеры можно примерно после 3–4 носок. Каждый раз их не стоит бросать в стирку. Однако для предотвращения повреждений их следует положить в сетчатый мешочек для белья.

Все эти вещи не требуют стирки после каждого ношения. Правильный подход к уходу за одеждой поможет продлить срок ее службы и сохранить форму, цвет и качество надолго.