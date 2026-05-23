Чем подкормить огурцы для массового цветения: огородники раскрыли секрет

Причиной низкой урожайности огурцов является дефицит бора – микроэлемента, который нужен растениям в небольших количествах во время цветения и завязывания плодов.

Опытные дачники проводят опрыскивание бором во время бутонизации, цветения и в начале плодоношения, пишет Deccoria.

Что дает бор огурцам?

правильно развитые цветы;

полноценное завязывание плодов;

меньшее опадение молодых бутонов;

равномерный рост огурцов;

лучший рост молодых листьев;

более крепкие растения во время интенсивного сбора урожая.

Перед тем, как подпитывать огурцы борной кислотой, нужно улучшить полив, температуру и условия выращивания.



Бор влияет на цветение огурцов / Фото Pexels

Какие есть симптомы дефицита бора в огурцах?

Дефицит легко заметить на молодых частицах растений и плодах. В таком случае молодые листья мелкие или деформированы. Цветы могут опадать или плохо развиваться в бутоны, а маленькие огурцы – желтеть и засыхать.

Как приготовить настой из бора?

Если вы выращиваете огурцы на грядках, то нужно сделать простейшую дозу подкормки. В 10 литрах воды следует развести 1 грамм борной кислоты. Получится щадящий раствор, который поддержит цветение и завязывание плодов.

Сначала нужно порошок развести в небольшом количестве горячей воды, а тогда уже развести полностью весь раствор. Дело в том, что борная кислота плохо растворяется в холодной воде, поэтому температура жидкости должна быть выше.

Когда опрыскивать огурцы?

Лучшее время для опрыскивания – начало цветения, когда на растении уже есть первые бутоны и цветы. Второе опрыскивание можно провести в начале завязывания плодов. Одной или двух обработок вполне достаточно.

Лучше всего первый раз провести опрыскивание в начале цветения, а второе – через 10 – 14 дней, когда появятся первые бутоны.

Обработку следует проводить рано утром или вечером. Стоит выбирать облачный, сухой и безветренный день. Листья нужно смачивать сверху и снизу, а не лить раствор на цветы сильной струей. Если огурцы сухие, то их надо полить чистой отстоянной водой, а опрыскивать только на следующий день.