Огурцы будут хрустящими и твердыми: узнайте, как их правильно засолить

Сезон консервирования овощей уже начался, поэтому многие хозяйки приступают к маринованию огурцов. Однако иногда после маринования они становятся мягкими, вместо того чтобы сохранить твердость и хрусткость.

Оказывается, что эту проблему можно легко устранить, если накануне замочить огурцы в воде, пишет Interia Kobieta.

Почему огурцы нужно замачивать перед консервированием?

Огурцы на 95% состоят из воды, но после сбора с грядки овощи постепенно теряют ее. И даже если огурец выглядит хорошо, внутри он может быть "пустым". Если же замочить овощи в воде, они буквально впитают воду через кожицу и вернут себе эластичность.

Замачивание дополнительно помогает что еще лучше смыть землю с кожицы вокруг крошечных шипиков. Под краном добиться такого тщательного мытья несколько сложно.



Замачивание сделает огурцы хрустящими / Фото Pexels

Почему замачивать огурцы?

Замачивать овощи лучше всего в холодной, но предварительно прокипяченной воде. Чем холоднее будет вода, тем лучше будет процесс впитывания воды плодами. А несколько кубиков льда быстрее восстановят хрусткость огурцов.

Воду из-под крана тоже можно использовать, но нужно оставить ее на некоторое время, чтобы хлор испарился.

Процесс замачивания важен, но стоит понимать, что длительное замачивание может иметь обратный эффект. Если овощи впитают слишком много воды, то после маринования могут стать еще мягче.

Именно поэтому нужно соблюдать простые правила. Мелким огурцам требуется 30 минут замачивания, а более крупным – 1 час.

Покупці на Prom часто замовляють банки, кришки та закаточні ключі для консервування. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Как нельзя замачивать огурцы?

Порченые и поврежденные огурцы не стоит класть в одну миску со свежими и целыми. Во время замачивания болезнетворные микроорганизмы могут распространиться на здоровые овощи.

После замачивания огурцы следует промокнуть насухо полотенцем или бумажным полотенцем. Лучшие огурцы для засолки должны быть длиной 10 сантиметров и иметь правильную форму, чтобы их было легко утрамбовать в банку.