Вот почему зеленые сливы опадают: игнорировать эту проблему точно нельзя

Некоторым дачникам приходилось сталкиваться с очень неприятной проблемой: зеленые сливы с дерева начинают опадать без видимой причины. И что делать в таком случае, знают далеко не все.

Если зеленые сливы начали массово опадать с дерева, причина не обязательно кроется в недостатке удобрений или плохой погоде, пишет RHS. Иногда это происходит само по себе, и беспокоиться в таком случае не стоит – но если опало много плодов, то дерево может таким образом сигнализировать об определенной проблеме.

Почему зеленые сливы опадают с дерева?

Опадение плодов с дерева – это крайне неприятная проблема, но такая, с которой можно справиться. Однако для этого нужно сначала разобраться в причинах этого явления. Во-первых, если под деревом вы увидели всего несколько недозрелых плодов, паниковать вообще не стоит: если завязей оказалось слишком много, дерево часто самостоятельно избавляется от излишков.

Но если проблема продолжается уже несколько дней подряд, тогда следует начать поиск причины. Прежде всего нужно обратить внимание на то, какие именно плоды опадают: совсем маленькие или уже большие, а также на то, поражены ли сливы гнилью, есть ли на них пятна, отверстия и камедь.

Именно эти признаки позволяют понять, нужно ли что-то делать со сливой или можно не беспокоиться, пишет "УНИАН".

Естественное прореживание

Чаще всего причиной опадения плодов является естественное прореживание завязи – после невероятно обильного цветения дерево формирует слишком много плодов и не может вырастить их все. В таком случае часть из них оно самостоятельно сбрасывает.

Обычно это происходит уже через несколько недель после цветения, но иногда может повторяться во время активного роста. В таком случае опавшие сливы маленькие и не имеют повреждений или пятен.



Сливы иногда опадают сами по себе / Фото Pexels

Засуха

Если сливе не хватает влаги, дерево начинает экономить силы и в первую очередь избавляется от части плодов. Заметить признаки засухи можно как по вялой листве, так и по медленному росту остальных побегов.

Вредители

Если на опавших плодах видны отверстия, пятна камеди или пятна гнили – сливу, скорее всего, атаковали вредители. Чаще всего это дерево поражают:

плодожорка;

сливовая толстоножка;

долгоносики.

Поврежденные плоды в таком случае уже не спасти. Лучшее, что можно сделать, – это ежедневно собирать плоды и выносить их из сада, чтобы не распространить заражение.

Монилиоз

Это – опасное грибковое заболевание, которое часто поражает фруктовые деревья. Сначала на плодах появляются бурые пятна, а затем – серые подушечки спор. Тогда сливы могут не только опадать, но и усыхать прямо на дереве. Все зараженные плоды нужно удалить и выбросить. В компост их класть нельзя.

Что делать, чтобы плоды не опадали?

Не стоит бросаться за удобрениями – когда плоды уже активно растут и опадают, подкормки уже не помогут. А если азота в почве станет слишком много, это может только ухудшить ситуацию.

Вместо этого стоит замульчировать участок у ствола и позаботиться о стабильном поливе. Кроме того, нужно убирать поврежденные плоды и следить за тем, чтобы растение не поражали вредители.