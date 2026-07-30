Корейский метод выращивания орхидей: растение начнет цвести без остановки

Орхидея требует бережного ухода, поэтому даже небольшая ошибка может помешать цветению. Но если воспользоваться китайским методом, орхидея начнет расти, как в тропиках.

Вся красота орхидеи заключается в ее цветах, поэтому, когда их нет, большинство начинает искать способы решения проблемы, пишет Deccoria.

Почему орхидеи не цветут?

Существует несколько причин, по которым фаленопсис на время прекращает рост. В их число входят:

Недостаток света. Размещение орхидеи в слишком темном месте мешает ей цвести. При этом цветки не любят прямых солнечных лучей, которые могут обжечь листья.

Ошибки в поливе. Орхидеям вредит как слишком интенсивный, так и слишком редкий полив.

Бедная почва. Обычная почва для горшков не подходит для выращивания орхидей, поэтому для этих растений нужно выбирать специальную смесь.

Дефицит питательных веществ. Орхидеи не испытывают острой потребности в постоянной подкормке, но для хорошего роста им необходимы фосфор и калий.



Орхидея требует особого ухода / Фото Pexels

Что нужно знать о корейском методе?

Корейский метод выращивания не заключается в каком-то эффективном удобрении. Нужно лишь выполнить несколько простых шагов, которые и влияют на цветение орхидей.

Правильное удобрение

Для фаленопсиса нужно выбирать специализированные удобрения с калием и фосфором. Корейский метод рекомендует использовать для растений лишь половину дозы, рекомендованной производителем.

Такую подкормку можно вносить каждые две недели, но не чаще, так как избыток удобрений вреден.

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Правильное местоположение

Орхидеи больше всего любят светлое место с рассеянным светом. Держать растения лучше всего на окне, выходящем на запад или на восток. Если же листья начинают желтеть – это прямой признак того, что растение получает слишком большое количество солнца.

Благоприятная температура

Корейские специалисты советуют держать орхидею в месте, где температура остается в пределах 15–20 °C. Такие условия лучше всего способствуют цветению.

Регулярный уход

Цветки нужно поливать только тогда, когда почва сухая. Бутоны с большей вероятностью появятся раньше, если поместить орхидею в поддон, наполненный влажным керамзитом. Кроме того, каждые 2–3 года орхидею нужно пересаживать в новый субстрат.

Также рекомендуется обратить внимание на то, что у орхидеи есть период покоя после цветения. Это время необходимо для образования новых бутонов. Нужно лишь переместить ее в прохладное место, реже поливать и на время прекратить подкормку.