Увядшая орхидея – не проблема: один трюк заставит ее снова зацвести

Орхидеи чаще страдают от чрезмерного, чем недостаточного ухода. Постоянный полив, удобрения или пересадка в другой горшок могут привести к увяданию растения. Если орхидея выглядит вялой, то вся проблема скрывается у корней.

Здоровые листья должны быть твердыми, а если они немного мягкие, то это может быть сигналом о чрезмерном поливе. Увядшая орхидея в большинстве случаев страдает не от малого количества влаги, а от избытка воды.

Почему орхидеи не любят полив?

Орхидеи являются эпифитами. В природе они растут на деревьях, а их корни имеют постоянный доступ к воздуху. Если же почва постоянно влажная и тяжелая, то они начинают задыхаться и гнить.

Именно поэтому поливать орхидеи нужно только тогда, кора в горшке уже заметно сухая. Летом можно поливать растения примерно раз в неделю методом погружения в воду.



Нужно поставить горшок в кастрюлю с теплой водой примерно на 10 минут, чтобы корни смогли впитать воду, а потом слить всю лишнюю воду из горшка. Это очень важный момент, поскольку стоячая вода может уничтожить растение.

Если орхидея имеет желтые листья, то это не всегда проблема. Иногда это может лишь означать, что оно завершает свой жизненный цикл. В таком случае надо только дать ему естественным образом опасть.

Как заставить орхидею зацвести?

Некоторые цветоводы советуют сделать для растения домашний чесночный отвар. Чеснок содержит соединения серы, которые притупляют развитие микроорганизмов и улучшают условия вокруг корней.

Нужно лишь залить 3 зубчика чеснока литром воды и довести до кипения, а потом оставить остыть. Использовать это средство следует для одноразового полива.

Кроме того, стоит обращать внимание и на свет. Орхидея хорошо растет возле окна с рассеянным светом, где нет сильного палящего солнца и сквозняков.