Домашнее средство для орхидей с рисом и лавровым листом: эффект будет потрясающим

Иногда бывает так, что орхидея выглядит вполне здоровой –, у нее хорошие листья и новые корни, но в течение нескольких месяцев она не выпускает новых бутонов. Исправить ситуацию может обычное домашнее удобрение, приготовленное из двух ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне.

Домашние удобрения обеспечивают орхидеи дополнительными микроэлементами, поэтому после их применения рост может значительно ускориться, пишет Top.

Как приготовить удобрение для орхидеи?

Для приготовления удобрения понадобится:

горсть сырого риса;

3 лавровых листа;

литр горячей воды;

литр холодной воды для разбавления.

Сначала рис и лавровый лист нужно высыпать в емкость, а затем залить литром горячей воды. Смесь следует оставить на несколько часов, пока она не остынет полностью. После этого нужно лишь процедить жидкость и разбавить литром прохладной воды.

Средство следует использовать сразу, так как если оставить его на несколько дней, оно начнет бродить.

Перед поливом почва фаленопсиса должна быть сухой, а корни – твердыми и серебристыми. После полива следует дождаться, пока вся вода стечет в горшок, а затем вылить остатки. Такую смесь можно применять каждые 3 недели.



Лучшее удобрение для орхидеи на осенний период / Фото Pexels

Почему орхидея не цветет?

Довольно часто растение перестает расти из-за недостаточного освещения. Если орхидея расположена далеко от окна, где-то в глубине комнаты, это может быть основной причиной.

Фаленопсис рекомендуют размещать у окна, выходящего на запад или восток. Слишком темные листья свидетельствуют о недостатке света, а желтые – о солнечных ожогах.

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Полив орхидеи следует определять не по графику, а по состоянию ее корней. Если корни зеленые – это означает, что в них достаточно влаги. Серебристые и твердые корни сигнализируют о недостатке воды.

Горшок с растением рекомендуют погрузить в воду комнатной температуры на несколько минут, а затем вылить остатки из горшка. Если там останутся остатки воды, влажные корни начнут гнить.