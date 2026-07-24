Тараканы бегут от этого запаха: почему быстро избавиться от нашествия вредителей в доме

Появление тараканов всегда неприятно, поскольку на их уничтожение уходит немало времени. Единого способа избавиться от вредителей нет, поэтому приходится прибегать к различным методам.

У всех людей тараканы вызывают сильное отвращение, а контакт с ними довольно неприятен, пишет Interia Kobieta. Появление вредителей в доме – довольно серьезная проблема, поскольку они загрязняют жилище экскрементами, а также портят и загрязняют запасы еды в кладовой.

От тараканов нужно как можно быстрее избавляться, поскольку они могут переносить различные болезни, бактерии, вирусы и паразитов.

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Как избавиться от тараканов в доме?

Эти вредители очень устойчивы к различным средствам, поэтому нужно постоянно чередовать их между собой. Сначала рекомендуем воспользоваться одними из самых эффективных средств.

Ловушка из сахара и пищевой соды. Нужно смешать эти два ингредиента в равных пропорциях и рассыпать в местах, где теоретически могут быть тараканы.

Диатомовая земля. Рассыпать средство стоит также в местах скопления тараканов, чтобы быстро от них избавиться.

Ловушка из сладких напитков. В сосуд нужно налить сладкую воду и подложить пандус из бумаги или картона, чтобы тараканы смогли попасть в него и утонуть в жидкости.



Тараканы – опасные вредители / Фото Pexels

Как избавиться от тараканов мгновенно?

У тараканов довольно острое обоняние, поэтому рекомендуется использовать несколько запахов, которые они очень не любят.

Речь идет об эфирных маслах (перечной мяте и эвкалипте), лавровых листьях и спиртовом уксусе. Достаточно просто разложить лавровые листья и приготовить спрей на основе эфирных масел, чтобы отпугнуть тараканов из дома.

Тараканы очень быстро размножаются, поэтому действовать нужно сразу и не откладывать ни на один день. Обратите внимание также на то, что раздавливать тараканов нельзя ни в коем случае. Раздавливание тараканов опасно, поскольку способствует распространению инфекций и привлекает новых насекомых из-за выделения химических сигналов.