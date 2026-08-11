Отключение электричества: 5 важных шагов, которые стоит предпринять заранее

Отключение света может произойти неожиданно, поэтому, чтобы не переживать из-за отсутствия электроэнергии, можно заранее подготовиться к этому.

Маркетолог Клемент Фенг работает в компании, производящей генераторы. Он рассказал изданию Better Homes & Gardens, что нужно сделать до и во время отключения электроэнергии.

Что делать до отключения света?

Некоторые перебои возникают внезапно, но их можно предвидеть, например, по приближению события, если речь не идет о плановых отключениях. В таком случае стоит подготовиться заранее.

Зарядите технику

Позаботьтесь о том, чтобы телефон и ноутбук были заряжены. Также следует иметь под рукой портативные зарядные устройства.

Проверьте фонарики и батарейки

Не стоит полагаться только на подсветку в телефоне, поскольку она быстро разряжает батарею. Лучше заранее проверить фонарики и запас батареек. Свечи лучше не использовать. Энергосберегающие лампы все же безопаснее.



Во время отключения света стоит иметь фонарики / Фото Pexels

Позаботьтесь о резервном питании

В преддверии осенне-зимнего периода, когда возможны отключения света, лучше уже сейчас позаботиться о портативном или автоматическом генераторе.

Однако генератор нужно запускать только на улице, поэтому он подойдет людям, живущим в частном доме. Кроме того, следует позаботиться о топливе, если устройство работает на бензине.

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Заранее определите, куда можно поехать

Если отключения продлятся долго, могут возникнуть проблемы с зарядкой техники, работой из дома или температурой в помещении. Поэтому заранее подумайте о том, где можно зарядить телефон или ноутбук.

Сохраняйте холод в холодильнике

Специалисты советуют после отключения света как можно реже открывать холодильник. В таком случае продукты дольше останутся холодными. Также полезно иметь дома запас продуктов длительного хранения, которые можно приготовить без электричества.

Кроме того, после возобновления электроснабжения возможен скачок напряжения, который может повредить технику и даже привести к перегреву. Поэтому большие электроприборы и другую технику лучше отключить.