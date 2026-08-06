Как выбрать зарядную станцию для дома на случай отключений электричества: основные критерии выбора

Готовясь к отключениям электроэнергии, украинцы уже сейчас задумываются о способах обеспечения дома резервным питанием. Одним из самых популярных решений стали портативные зарядные станции, которые позволяют поддерживать работу необходимой техники и более комфортно переживать периоды отключения света.

Такие устройства способны обеспечивать питанием смартфоны, ноутбуки, роутеры, телевизоры, холодильники и другую бытовую технику, пишет Visit Ukraine. Однако перед покупкой важно понять, какая модель будет соответствовать вашим потребностям.

Что обратить внимание при выборе?

Прежде всего стоит оценить емкость и мощность зарядной станции. Именно от этих характеристик зависит, какие устройства она сможет питать и как долго будет работать без подзарядки.

Для зарядки смартфонов, планшетов или ноутбуков достаточно моделей емкостью 300–1000 Вт·ч. Если же нужно обеспечить работу холодильника, освещения или другой бытовой техники, лучше обратить внимание на станции емкостью 1500–2000 Вт/ч.

Также стоит проверить количество розеток и портов, возможность быстрой зарядки и поддержку солнечных панелей. Не менее важен и тип аккумулятора. Модели с батареями LiFePO4 отличаются более длительным сроком службы по сравнению с обычными литий-ионными.

Покупці на Prom часто замовляють зарядні станції. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити вигляд зарядної станції за фото. Якщо важливо перевірити покупку перед оплатою, можна скористатися Пром-оплатою: продавцю надійдуть кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Как использовать зарядную станцию в квартире?

Самый простой вариант – подключать электроприборы к зарядной станции. В этом случае она работает по принципу большого powerbank. Достаточно вставить вилку нужного прибора в розетку на корпусе.

При необходимости можно использовать удлинитель, чтобы одновременно подключить больше техники, а для чувствительных устройств в некоторых случаях рекомендуется использовать стабилизатор.

Другой способ – интегрировать зарядную станцию в электрощит квартиры. Это более сложное решение, которое должен выполнить электрик. После правильного подключения станция может обеспечивать резервное питание квартиры во время отключения электроэнергии – автоматически или вручную.



Зарядная станция необходима во время отключений света / Фото Pinterest

Какие популярные модели можно выбрать?

На украинском рынке среди производителей хорошо зарекомендовали себя EcoFlow, Bluetti, Anker и Zendure. Они надежны, быстро заряжаются и позволяют подключать дополнительные аккумуляторы.

Среди самых популярных моделей:

EcoFlow Delta Max 2000 – подходит для больших квартир, способна обеспечить питание холодильника и телевизора.

Bluetti AC180P – универсальная модель для дома, которая хорошо справляется с питанием ноутбука, роутера и другой техники.

Anker SOLIX F2600 – мощная зарядная станция для холодильника, телевизора, гаджетов и других бытовых приборов.

EcoFlow River 2 Pro – компактный вариант для небольших квартир. Эту зарядную станцию можно брать с собой в поездки или путешествия.

Как определить необходимую мощность?

Перед покупкой рекомендуется подсчитать, какую технику вы планируете подключать к зарядной станции.

Для ориентира:

Ноутбук потребляет примерно 100 Вт;

Роутер – около 20 Вт;

Холодильник – до 400 Вт;

Телевизор – примерно 250–300 Вт.

Оценив энергопотребление приборов, будет легче понять, какой именно емкости нужна станция. Для питания энергоемкой бытовой техники следует рассматривать более мощные модели, которые смогут покрыть больше повседневных потребностей.