Розы начнут цвести на глазах: в сети набирает популярность копейчатое удобрение

Чтобы способствовать образованию бутонов и улучшить состояние роз во время их цветения, нужно приготовить очень простой домашний кондиционер.

При достаточном освещении и наличии питательных веществ розы могут цвести весьма пышно, пишет Wprost Dom. Минеральные удобрения также важны, однако стоит уделить особое внимание корням.

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Чем подкормить розы для цветения?

В сети набирает популярность одно удобрение, которое готовится из двух овощей. Оно может эффективно поддерживать розы и улучшить их рост и внешний вид.

Дело в том, что красивые розы обладают довольно мощной корневой системой. Если они здоровы, то кусты хорошо транспортируют питательные вещества, образуют новые побеги, развивают цветочные почки и устойчивы к стрессам и болезням.



Розы любят постоянную подкормку / Фото Pexels

Если куст роз богат микроорганизмами, то роза начнет лучше использовать доступные питательные вещества.

Приготовить его очень просто. Понадобится одна средняя морковь, 3 зубчика чеснока и 3 литра воды.

Овощи нужно смешать с водой и оставить на некоторое время. После процеживания получится натуральный питательный раствор для полива роз. Использовать его можно раз в неделю в июне и в начале июля.

Почему овощи полезны для роз?

В моркови содержатся соединения, которые поддерживают биологическую активность почвы. Это натуральные сахара, калий, кальций, фосфор и различные микроэлементы. Морковные сахара снабжают энергией полезные микроорганизмы, отвечающие за улучшение усвоения питательных веществ.

В чесноке содержатся соединения серы, которые подавляют развитие патогенных микроорганизмов. Благодаря этому он также способствует поддержанию биологического баланса в корневой системе.

Поливать овощное удобрение можно только на уже слегка увлажненную почву. Подкормку лучше вносить утром или вечером, избегая жарких часов.

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Чтобы кусты роз красиво выглядели, их следует выращивать на полном солнце, в плодородной песчано-суглинистой почве, в защищённом от сильных ветров месте.

Кроме того, важно регулярно удалять увядшие цветы. Таким образом, роза быстрее начнёт следующий цикл цветения.