Дачники постоянно допускают эту ошибку с падалицей: это приводит к множеству проблем

В конце лета наступает время срывать яблоки с ветвей –, но немало плодов уже валяется под ногами. И что делать с этой падалицей, многие дачники даже не подозревают.

Упавшие яблоки в саду – это вовсе не мусор, а весьма полезная вещь для любого дачника, нужно лишь знать, как именно их правильно использовать, пишет Rural Sprout.

Что делать с падалицей яблок в саду?

Прежде всего дачники советуют как можно быстрее собирать падалицу и не позволять ей слишком сильно скапливаться на земле. Если плоды будут оставаться там в течение длительного времени, они начнут бродить и гнить, а в конечном итоге привлекут грызунов и различных насекомых.

Но прежде чем решать, что же делать с яблоками, их нужно как следует осмотреть. Если плоды целые и упали совсем недавно, их можно использовать как обычные яблоки – то есть есть, а также сушить, варить варенье, готовить пюре и компоты.

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Небольшие вмятины на яблоках означают, что их нужно немедленно отправить на переработку, предварительно вырезав все поврежденные части. Какие плоды есть нельзя – это те, на которых уже появились следы плесени, гнили или запах брожения. Даже если яблоко просто выглядит размякшим и пораженным болезнями, лучше не заносить его на кухню.



У падалицы есть применение в саду / Фото Pexels

Основной способ использования поврежденных и гнилых яблок – это компост. Впрочем, это не значит, что падалицу можно бросить в яму одной большой кучей: лучше будет чередовать плоды с землей, травой и другими растительными материалами. Так компост будет гораздо лучше разлагаться.

Важно! Одна из самых больших ошибок дачников – закапывать плоды прямо под яблоней. Они не станут нужным удобрением, а, напротив, привлекут вредителей. Что еще хуже, яблоки могут содержать в себе возбудителей болезней.

Поэтому действовать нужно быстро: собрать все яблоки, рассортировать их и действовать дальше в соответствии с ситуацией.