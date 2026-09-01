Опалі яблука в саду – це зовсім не сміття, а досить корисна річ для будь-якого дачника, потрібно лише знати, як саме їх правильно використати, пише Rural Sprout.

Що робити з падалицею яблук у саду?

Передусім дачники радять якомога швидше збирати падалицю та не дозволяти їх надто сильно накопичуватися на землі. Якщо плоди залишатимуться там протягом тривалого часу, вони починають бродити та гнити, і зрештою приваблюють гризунів та різних комах.

Але перед тим як вирішувати. що ж робити з яблуками, їх потрібно як слід оглянути. Якщо плоди міцні та опали зовсім нещодавно, їх можна використовувати, як звичайні яблука – тобто їсти, а також пускати на сушіння, у варення, пюре та компоти.

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Невеликі вм'ятини на яблуках означають, що їх потрібно пустити в переробку негайно, попередньо вирізавши усі пошкоджені частини. Які плоди їсти не можна – це ті, на яких вже з'явилися слід цвілі, гнилі чи запах бродіння. Навіть якщо яблуко просто виглядає розм'яклим та ураженим хворобами, краще не заносити його на кухню.



Для падалиці є застосування в саду / Фото Pexels

Основний спосіб використання пошкоджених та гнилих яблук – це компост. Втім, це не значить, що падалицю можна вкинути в яму однією великою купою: краще буде чергувати плоди з землею, травою та іншими рослинними матеріалами. Так компост буде набагато краще розкладатися.

Важливо! Одна з великих помилок дачників – це закопувати плоди прямо під яблунею. Вони не слугуватимуть бажаним добривом, а натомість приваблять шкідників. Що гірше, яблука можуть зберігати у собі збудники захворювань.

Відтак, діяти потрібно швидко: зібрати усі яблука, розсортувати їх та діяти далі відповідно до ситуації.