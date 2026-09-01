Упавшие яблоки в саду – это вовсе не мусор, а весьма полезная вещь для любого дачника, нужно лишь знать, как именно их правильно использовать, пишет Rural Sprout.
Что делать с падалицей яблок в саду?
Прежде всего дачники советуют как можно быстрее собирать падалицу и не позволять ей слишком сильно скапливаться на земле. Если плоды будут оставаться там в течение длительного времени, они начнут бродить и гнить, а в конечном итоге привлекут грызунов и различных насекомых.
Но прежде чем решать, что же делать с яблоками, их нужно как следует осмотреть. Если плоды целые и упали совсем недавно, их можно использовать как обычные яблоки – то есть есть, а также сушить, варить варенье, готовить пюре и компоты.
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Небольшие вмятины на яблоках означают, что их нужно немедленно отправить на переработку, предварительно вырезав все поврежденные части. Какие плоды есть нельзя – это те, на которых уже появились следы плесени, гнили или запах брожения. Даже если яблоко просто выглядит размякшим и пораженным болезнями, лучше не заносить его на кухню.
У падалицы есть применение в саду / Фото Pexels
Основной способ использования поврежденных и гнилых яблок – это компост. Впрочем, это не значит, что падалицу можно бросить в яму одной большой кучей: лучше будет чередовать плоды с землей, травой и другими растительными материалами. Так компост будет гораздо лучше разлагаться.
Важно! Одна из самых больших ошибок дачников – закапывать плоды прямо под яблоней. Они не станут нужным удобрением, а, напротив, привлекут вредителей. Что еще хуже, яблоки могут содержать в себе возбудителей болезней.
Поэтому действовать нужно быстро: собрать все яблоки, рассортировать их и действовать дальше в соответствии с ситуацией.