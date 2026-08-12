С дерева повалились яблоки: что это означает и как исправить ситуацию

Иногда в конце лета дачники сталкиваются с неприятной проблемой –: яблоки начинают опадать с дерева. И не все знают, является ли это естественным процессом или уже пора бить тревогу.

Если вы заметили, что под деревом лежит очень много яблок, это не обязательно свидетельствует о наличии проблемы, пишет Gardening know how. Впрочем, следует разобраться в причинах этого явления, чтобы определить дальнейшие действия.

Почему яблоки опадают с яблони?

Сбрасывание части плодов с яблони – это в целом естественный процесс. Дело в том, что дерево всегда закладывает больше завязей, чем реально способно вырастить, поэтому такое часто случается. В конце лета яблоня начинает избавляться от самых слабых плодов. Это помогает растению направить всю свою энергию на сильные плоды.

Поэтому, если ваша яблоня выглядит здоровой, и на ней до сих пор остается достаточно много яблок, беспокоиться вообще не стоит.



Опадение яблок – это естественный процесс / Фото Pexels

Но в некоторых случаях опадение яблок все же может свидетельствовать о том, что дереву не хватает полива или питательных веществ. Иногда причиной может стать также нашествие вредителей. Особенно часто яблони страдают от плодожорки. Среди болезней наибольший вред наносят парша и монилиоз.

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Как остановить опадение плодов с яблонь?

Первое, что нужно проверить, – это почва под яблоней. Если она слишком сухая, возможно, дереву нужен качественный полив. В сильную жару он особенно важен, и проводить его нужно чаще, чем обычно.

В конце лета яблоню также рекомендуют подкармливать – наиболее важными элементами в августе являются магний и калий. Именно их дефицит чаще всего приводит к потере урожая.

Если же вы заметили признаки болезней на дереве – скрученные листья, гниль на плодах, ржавый налет и т. п., медлить нельзя. В таком случае нужно немедленно обработать яблоню фунгицидами.