Как правильно сажать перец в грунт: этот трюк удвоит урожай

Выращивать перец не совсем легко, но если обратить внимание на несколько важных вещей, то можно получить обильный урожай. Правильное соседство, местоположение и определенные удобрения помогут собрать много плодов.

Сажать перцы лучше всего в конце мая, пишет Interia Zielona. Важно лишь, чтобы почва уже была прогрета до 12 – 15 градусов тепла.

Когда и как сажать перец?

За неделю до плановой посадки нужно закалить растения. Рассаду советуют выносить на 30 минут на улицу, а тогда с каждым днем увеличивать это время до нескольких часов.

Перец любит расти в солнечном месте, защищенном от почвы. Она должна быть плодородной, богатой на гумус и дренированной. Перед посадкой в каждую лунку нужно вбросить по две горсти компоста, а тогда покрыть удобрение слоем земли толщиной 2 – 3 сантиметра. После посадки растения следует полить.

На какую глубину сажать перец?

Рассаду следует сажать в грунт на той глубине, на которой она ранее росла в горшках. Чтобы перцы лучше прижились и быстрее укоренились, в воду нужно добавить гуминовые кислоты во время полива.

Рассаду нужно высаживать на расстоянии 30 – 50 сантиметров друг от друга с расстоянием 50 – 60 сантиметров между рядами. Таким образом растения смогут свободно расти и избежать риска распространения грибковых заболеваний.

Огородники советуют сразу после посадки разбрасывать вокруг растений мульчу – кору или солому. Она защитит растение от колебаний температуры и предотвратит потерю влаги из почвы.



Правильная посадка обеспечит хороший урожай

Рядом с какими растениями сажать перцы?

Правильное соседство растений влияет на лучшие условия выращивания, защищают плоды от вредителей и даже привлекают полезных насекомых.

Базилик – имеет очень насыщенный запах, поэтому может отпугнуть тлю и муравьев.

– имеет очень насыщенный запах, поэтому может отпугнуть тлю и муравьев. Бархатцы – аромат цветов привлекает на участок насекомых-опылителей – пчел и бабочек.

– аромат цветов привлекает на участок насекомых-опылителей – пчел и бабочек. Чеснок – тоже отпугивает вредителей резким запахом, а также минимизирует риск грибковых заболеваний.

– тоже отпугивает вредителей резким запахом, а также минимизирует риск грибковых заболеваний. Морковь – разрыхляет и аэрирует почву, создавая идеальные условия для развития корневой системы перца.

Что нельзя сажать рядом с перцами?

А вот плохо подобранные соседи способны подавлять рост растений, ослаблять корневую систему и препятствовать усвоению питательных веществ.

Рядом с перцем не стоит сажать укроп, поскольку он выделяет такие соединения, что подавляют рост перца и ослабляют его.

Дачники также советуют ограничить посадки картофеля, помидоров и баклажанов, поскольку эта группа растений имеет склонность к одинаковым болезням и вредителям. Картофель способен передать перцу фитофтороз и почвенных вредителей.

Абсолютно не подходят рядом для роста цветная капуста и обычная белокочанная капуста, поскольку через разветвленную корневую систему они препятствуют развитию перца.

Чем можно удобрить перцы, чтобы удвоить урожайность?

Питательные вещества способны удвоить урожайность перца. Лучшим домашним средством для стимуляции роста является раствор молочной сыворотки. Она является источником витаминов и минералов (азота, фосфора, калия и кальция). Достаточно 1 литр развести в 5 литрах воды.

Использовать смесь можно 2 – 3 раза в неделю, дополнительно процедив и опрыскав листья, чтобы защитить от болезней.

Еще до начала цветения перец можно удобрить крапивной настойкой. Нужно лишь килограмм крапивы залить 10 литрами воды и оставить на 2 недели, а потом развести водой в соотношении 1:10.

Дополнительно можно использовать удобрение на основе хлебных дрожжей. Достаточно 100 граммов свежих дрожжей растворить в 10 литрах теплой воды и добавить столовую ложку сахара. Через 2 часа этим раствором уже можно поливать растения.