Садити перці найкраще наприкінці травня, пише Interia Zielona. Важливо лише, щоб ґрунт вже був прогрітий до 12 – 15 градусів тепла.

Коли і як садити перець?

За тиждень до планової посадки потрібно загартувати рослини. Розсаду радять виносити на 30 хвилин на вулицю, а тоді з кожним днем збільшувати цей час до кількох годин.

Перець любить рости в сонячному місці, захищеному від ґрунту. Він має бути родючим, багатим на гумус і дренованим. Перед посадкою в кожну лунку потрібно вкинути по дві жмені компосту, а тоді покрити добриво шаром землі товщиною 2 – 3 сантиметри. Після посадки рослини слід полити.

На яку глибину садити перець?

Розсаду слід садити в ґрунті на тій глибині, на якій вона раніше росла в горщиках. Щоб перці краще приживилися й швидше вкоренилися, у воду потрібно додати гумінові кислоти під час поливу.

Розсаду потрібно висаджувати на відстані 30 – 50 сантиметрів одна від одної з відстанню 50 – 60 сантиметрів між рядами. Таким чином рослини зможуть вільно рости й уникнути ризику поширення грибкових захворювань.

Городники радять одразу після посадки розкидати навколо рослин мульчу – кору чи солому. Вона захистить рослину від коливань температури й запобіжить втраті вологи з ґрунту.



Поруч з якими рослинами садити перці?

Правильне сусідство рослин впливає на кращі умови вирощування, захищають плоди від шкідників і навіть приваблюють корисних комах.

Базилік – має дуже насичений запах, тож може відлякати попелицю і мурах.

– має дуже насичений запах, тож може відлякати попелицю і мурах. Чорнобривці – аромат квітів приваблює на ділянку комах-запилювачів – бджіл та метеликів.

– аромат квітів приваблює на ділянку комах-запилювачів – бджіл та метеликів. Часник – теж відлякує шкідників різким запахом, а також мінімізує ризик грибкових захворювань.

– теж відлякує шкідників різким запахом, а також мінімізує ризик грибкових захворювань. Морква – розпушує та аерує ґрунт, створюючи ідеальні умови для розвитку кореневої системи перцю.

Що не можна садити поруч з перцями?

А от погано підібрані сусіди здатні пригнічувати ріст рослин, послаблювати кореневу систему й перешкоджати засвоєнню поживних речовин.

Поряд з перцем не варто садити кріп, оскільки він виділяє такі сполуки, що пригнічують ріст перцю й послаблюють його.

Дачники також рядять обмежити посадки картоплі, помідорів та баклажанів, оскільки ця група рослин має схильність до однакових хвороб та шкідників. Картопля здатна передати перцю фітофтороз та ґрунтових шкідників.

Абсолютно не підходять поруч для росту цвітна капуста та звичайна білокачанна капуста, оскільки через розгалужену кореневу систему вони перешкоджають розвитку перцю.

Чим можна удобрити перці, щоб подвоїти урожайність?

Поживні речовини здатні подвоїти врожайність перцю. Найкращим домашнім засобом для стимуляції росту є розчин молочної сироватки. Вона є джерелом вітамінів та мінералів (азоту, фосфору, калію та кальцію). Достатньо 1 літр розвести в 5 літрах води.

Використовувати суміш можна 2 – 3 рази на тиждень, додатково процідивши й обприскавши листя, щоб захистити від хвороб.

Ще до початку цвітіння перець можна удобрити кропив’яною настоянкою. Потрібно лише кілограм кропиви залити 10 літрами води й залишити на 2 тижні, а тоді розвести водою у співвідношенні 1:10.

Додатково можна використовувати добриво на основі хлібних дріжджів. Достатньо 100 грамів свіжих дріжджів розчинити у 10 літрах теплої води й додати столову ложку цукру. Через 2 години цим розчином вже можна поливати рослини.