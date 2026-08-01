Сделайте это с луком перед сбором урожая: овощи станут вкуснее

Опытные дачники говорят, что один простой шаг может помочь луку лучше созреть. Чтобы получить сочные овощи, огородники используют этот метод уже много лет.

На качество после сбора урожая и внешний вид овощей может повлиять правильная подготовка в последние недели выращивания, пишет TOP.

Что нужно сделать перед сбором лука?

Луку в конце вегетации нужен доступ к свету, чтобы ускорить созревание и сделать его более сочным. В таком случае нужно выполнить простую процедуру – оголение головок.

Нужно отгрести почву вокруг луковицы, оставив ее наполовину видимой. Таким образом овощи начнут лучше развиваться, равномерно созреют и лучше наберут массу.



Простая процедура улучшит урожай / Фото из UkrMedia

Оголять луковицы нужно осторожно и только вручную. Можно немного разрыхлить почву, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Такую процедуру лучше выполнить примерно за 3 недели до запланированной уборки урожая.

Если сделать это слишком рано – можно нарушить развитие овощей, а если слишком поздно – это не принесет никаких результатов.

На завершающих этапах выращивания специалисты советуют ограничить полив лука, поскольку избыток влаги может привести к появлению гнили и ухудшению хранимости овощей.

Впрочем, если наблюдается засуха, тогда растения лучше все же минимально полить. Кроме того, дачники советуют удалять сорняки с участка, даже если лук уже большой, поскольку они продолжают конкурировать за воду и питательные вещества.

Что делать, если лук пожелтел?

Пожелтение и увядание лука могут быть вызваны неблагоприятными условиями, такими как неправильный полив, недостаток питательных веществ или атака вредителей.

Для спасения лука от пожелтения рекомендуется использовать органические удобрения, такие как раствор коровяка или удобрения на основе золы.