Даже стойкие пятна от травы исчезнут: домашний способ их отчистить

Лето — это идеальное время для пикников и отдыха на природе, но зачастую это означает и грязную одежду. А удалить зеленые пятна от травы удается далеко не всем.

Главная ошибка, которую допускают многие люди, пытаясь отстирать пятна от травы, — это бросать одежду в стиральную машину. Так вы добьётесь совершенно противоположного результата: только закрепите пятно на ткани, пишет Southern Living.

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Как отчистить пятна от травы?

Первое, что нужно сделать – это посмотреть на состав своего стирального порошка. Если в нем содержится протеаза или целлюлаза – у вас на руках средство для выведения пятен от травы. Именно эти ферменты могут надежно расщеплять белковые компоненты травы и целлюлозные волокна, высвобождая таким образом грязь и зеленый хлорофилл.

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В таком случае перед стиркой средство нужно нанести на загрязненный участок и слегка втереть в пятно пальцем. После этого оставьте одежду на 10 минут, а затем постирайте как обычно.

Но если в порошке нет нужных компонентов – не беда. На помощь придет обычное средство из кухни: дистиллированный уксус. Лучше всего использовать его на светлых или белых тканях, ведь уксус обладает мягким отбеливающим действием. Нанесите его на пятно и оставьте на полчаса перед стиркой.



Уксус может отмыть пятна от травы / Фото Pexels

Второе эффективное средство – это смесь соды и перекиси водорода. Нанесите соду на пятно, а затем полейте сверху перекисью. Получившуюся пасту, которая начнет пениться, оставьте на 15 минут, а затем смойте прохладной водой. После этого одежду можно отправлять в стирку.

Но что делать, если вы не обработали одежду заранее, постирали ее, и пятно въелось? В таком случае вещь еще не потеряна, но на то, чтобы убрать зелень, придется потратить значительно больше времени. Здесь поможет кислородный отбеливатель.

Смешайте раствор из горячей воды и отбеливателя, а затем погрузите в него всю одежду. После этого оставьте ее так на 8 часов или просто на ночь, и постирайте как обычно.