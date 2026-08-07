Как правильно загорать: 5 секретов идеального бронзового оттенка

Чтобы получить красивый загар –, не нужно часами лежать под палящим солнцем. В противном случае вместо красивого оттенка кожи можно получить ожоги и сухость кожи.

До конца лета осталось еще несколько недель, поэтому у всех есть шанс насладиться отдыхом на солнышке, пишет Interia Kobieta.

Но для получения равномерного и стойкого загара нужно знать несколько простых секретов, которые подарят желаемый золотистый оттенок кожи.

Какие правила обеспечат хороший загар?

Постепенное увеличение времени

Тем, кто только начинает загорать, не стоит проводить на шезлонге под солнцем весь день. Сначала нужно находиться на солнце 15–20 минут, а затем с каждым днем увеличивать время на 10 минут. В таком случае кожа получит более красивый и равномерный загар.

Использование солнцезащитного крема с SPF

Обязательно во время загара следует использовать солнцезащитный крем для лица с SPF 50+. Наносить его нужно на тело каждые 2 часа. Для лица подойдет SPF 30+. Использование крема не уменьшит интенсивность загара, однако позволит избежать ожогов и шелушения кожи.

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Выбор правильного времени

Загорать рекомендуется до 11 часов утра или уже после 16 часов. В полдень солнце светит сильнее всего и может привести к солнечным ожогам и повреждению кожи.

Увлажнение и уход за телом

В жаркие дни нужно пить много воды и наносить увлажняющий лосьон после загара. Когда кожа хорошо увлажнена, она сохраняет загар гораздо лучше.

Употребление продуктов, богатых бета-каротином

Поддержать естественный процесс загара и помочь коже сохранить золотистый оттенок могут морковь, помидоры и манго.

Эти несколько рекомендаций помогут обеспечить длительный и красивый загар без риска получить солнечный ожог и шелушение кожи. Но если ожог все же произошел, нужно полностью ограничить пребывание на солнце и использовать крем или спрей-пенку с пантенолом.