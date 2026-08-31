"Вечный жир" и нагар исчезнут: как отмыть общую кухню в общежитии

В общежитиях студентам приходится приспосабливаться к совершенно новым условиям –, и одним из них является отсутствие собственной кухни. В общих помещениях и столешницы, и раковины, и тем более плиты могут быть покрыты жиром и грязью. Но даже если последняя генеральная уборка проводилась действительно давно, справиться с этим вполне возможно.

Жирные пятна на кухне – это настоящая головная боль. Они прилипают к поверхности, а со временем еще и затвердевают, поэтому удалить их становится еще сложнее. А "24 Канал" рассказывает, с чем именно можно очистить различные поверхности.

Почему очистить старый жир со столешниц?

Здесь достаточно будет обычного чистящего порошка. Но многие люди допускают ошибки при его использовании – насыпают его и сразу же пытаются тереть. Вместо этого насыпьте достаточное количество средства на столешницу и залейте небольшим количеством воды.

После этого оставьте средство на 10–15 минут, чтобы порошок успел как следует подействовать. Затем можно тщательно оттереть столешницы и промыть их чистой водой.

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Чем очистить жир с вытяжки?

Именно вытяжка собирает грязь, пыль и жир особенно быстро, а вот до ее чистки руки доходят реже всего. Чтобы удалить застарелый жир с поверхностей вытяжки, можно воспользоваться универсальным очистителем для кухонных поверхностей в пульверизаторе. Опять же, после нанесения средства нужно немного подождать, чтобы оно размягчило загрязнения.

Если слой жира очень толстый, средством придется воспользоваться несколько раз.

Как отмыть жир на плите?

Здесь также пригодятся порошок и универсальное чистящее средство. Плиту также можно предварительно залить небольшим количеством горячей воды, чтобы размягчить жир. Но если не хочется использовать "химию" в месте, где вы готовите еду, можно воспользоваться и народными средствами.

Для этого понадобится:

1 литр воды;

пачка лимонной кислоты;

100 миллилитров обычного средства для мытья посуды.

Смешайте ингредиенты и подождите, пока лимонная кислота полностью растворится. После этого смесь нужно нанести на загрязненную поверхность и подождать примерно 40 минут. Эффект моющего средства можно усилить, промочив им салфетки и приложив их к поверхности.

Почему очистить фасады мебели на кухне?

Прежде чем приступать к уборке, следует определить, из какого материала изготовлены фасады шкафчиков. Ведь пленку и натуральное дерево нужно чистить по-разному. Никогда не используйте металлическую губку для мытья мебели, покрытой пленкой. А шкафчики, покрытые шпоном, ни в коем случае нельзя мочить.

Также на окрашенных поверхностях не стоит использовать средства, содержащие хлор – это приведет к растворению не только жира, но и краски.