Помидоры растут, но не краснеют: как быстро решить эту проблему

Иногда дачникам, выращивающим помидоры на огороде, приходится сталкиваться с невероятно неприятной проблемой: плоды завязываются, но упорно отказываются краснеть. И что делать в такой ситуации, знают далеко не все.

Помидоры – это невероятно вкусное дополнение к огороду, но даже у опытных огородников могут возникнуть некоторые проблемы с их выращиванием, пишет Good Housekeeping. Особенно неприятно, когда растения не хотят созревать.

Что делать, если помидоры не краснеют?

На то, что помидоры отказываются созревать, может влиять сразу несколько факторов. И, как правило, они связаны с тем, что вы сделали – или же не сделали. Поэтому далее рассмотрим несколько причин, которые могут замедлить рост помидоров.

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Температура

Помидоры считаются летней культурой, но когда на улице становится особенно жарко, они могут просто прекратить развитие плодов. Для роста томатов идеальным температурным диапазоном является 21–29 градусов, но когда столбик термометра поднимается выше, помидоры прекращают опыление, завязывание и развитие плодов.

В это время растение также может начать сбрасывать цветки.

Но основная причина, почему плоды не созревают, заключается в том, что при температуре свыше 32 градусов помидоры перестают вырабатывать пигменты каротин и ликопин. Именно они отвечают за окраску помидоров.



В жару помидоры перестают созревать / Фото Pexels

Влажность

В регионах с высокой влажностью также могут возникнуть проблемы с завязыванием помидоров. Даже влажность в 70% приводит к тому, что пыльца слипается, а это существенно затрудняет опыление цветов.

Поэтому даже если цветки есть, но влажность остается высокой уже несколько дней, шансы на их успешное опыление существенно снижаются.

Как можно ускорить созревание помидоров?

К сожалению, здесь ничего не поделаешь – и все, что остается садоводам, – это терпеливо ждать, пока погода не станет оптимальной. Если жара кратковременна, само растение обычно не получает непоправимого ущерба.

А вот только что температура снизилась, завязывание и созревание плодов вернутся в норму. Но ближе к концу сезона все же можно попробовать один прием: мелкие плоды и лишние цветки следует обрывать. Они все равно не успеют созреть до заморозков, но отнимают силы у растения.