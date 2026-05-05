Что подарить маме на День матери: 10 идей, которые точно удивят
- На День матери в Украине, который отмечают 10 мая, можно подарить цветы, книгу, косметику, сладости, украшения, кухонный прибор, духи, аксессуары, билет на событие или подарочный сертификат.
10 мая в Украине отмечают День матери. В этот день дети имеют прекрасную возможность не только выразить маме любовь, но и подарить подарок, чтобы сделать приятно.
Но порой остановиться на каком-то одном выборе подарка достаточно сложно, поэтому 24 Канал составил список аж из 10 подарков, чтобы точно было из чего выбрать и порадовать родную маму.
Что подарить маме на День матери?
Цветы
Красивый букет цветов – хоть и прогнозируемый, но уместный подарок для мамы. Нежные тюльпаны или эффектные розы подарят настроение и приятные эмоции.
Книгу
Книга – это всегда возможность отдохнуть и открыть для себя что-то новое. Маме можно подарить какую-то новинку, которая недавно появилась в магазинах или выбрать тот жанр, который ей больше всего нравится – роман или мотивационную литературу.
Косметику
Уходовая или декоративная косметика станет практичным подарком. Важно лишь учесть предпочтения мамы, чтобы не прогадать с выбором.
Сладости
На День матери можно сделать интересный подарок в виде букета из зефирных цветов, или наполнить корзину любимыми сладостями мамы.
Вот так выглядит зефирный букет / Фото с Pinterest
Украшения
Этот вариант подарка может быть достаточно памятным. Украшения нравятся всем женщинам, поэтому можно выбрать красивые серьги, браслет или кулон с цепочкой.
Кухонный прибор
Если ваша мама любит готовить, то на День матери можно подарить мультиварку, тостер, хлебопечку или блендер.
Духи
В весеннюю пору всегда хочется цветочных и фруктовых ароматов. Невероятное сочетание имеет малина и пион, поэтому можно выбрать именно эти нежные ноты. К примеру, Giorgio Armani Pivoine Suzhou – это хороший вариант аромата, где малина с перцем на старте переходит в красивую базу из пиона и розы.
Маме можно подарить духи / Фото Pinterest
Аксессуары
Подаренная сумка или очки помогут освежить образ и станут хорошим дополнением для различных выходов.
Билет на событие
Впечатления также являются достаточно хорошим подарком, поэтому можно приобрести для мамы билет на концерт или в театр. Особенно удачный презент будет тогда, когда это будет что-то действительно то, что очень ей нравится.
Подарочный сертификат
Для тех, кто долго колеблется в выборе подарка – подойдет сертификат. Он дает возможность маме выбрать самостоятельно то, что нужно. Это может быть сертификат в магазин с косметикой, одеждой или в салон красоты.
