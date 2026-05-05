Что подарить маме на День матери: 10 идей, которые точно удивят

10 мая в Украине отмечают День матери. В этот день дети имеют прекрасную возможность не только выразить маме любовь, но и подарить подарок, чтобы сделать приятно.

Но порой остановиться на каком-то одном выборе подарка достаточно сложно, поэтому 24 Канал составил список аж из 10 подарков, чтобы точно было из чего выбрать и порадовать родную маму.

Что подарить маме на День матери?

Цветы

Красивый букет цветов – хоть и прогнозируемый, но уместный подарок для мамы. Нежные тюльпаны или эффектные розы подарят настроение и приятные эмоции.

Книгу

Книга – это всегда возможность отдохнуть и открыть для себя что-то новое. Маме можно подарить какую-то новинку, которая недавно появилась в магазинах или выбрать тот жанр, который ей больше всего нравится – роман или мотивационную литературу.

Косметику

Уходовая или декоративная косметика станет практичным подарком. Важно лишь учесть предпочтения мамы, чтобы не прогадать с выбором.

Сладости

На День матери можно сделать интересный подарок в виде букета из зефирных цветов, или наполнить корзину любимыми сладостями мамы.



Вот так выглядит зефирный букет / Фото с Pinterest

Украшения

Этот вариант подарка может быть достаточно памятным. Украшения нравятся всем женщинам, поэтому можно выбрать красивые серьги, браслет или кулон с цепочкой.

Кухонный прибор

Если ваша мама любит готовить, то на День матери можно подарить мультиварку, тостер, хлебопечку или блендер.

Духи

В весеннюю пору всегда хочется цветочных и фруктовых ароматов. Невероятное сочетание имеет малина и пион, поэтому можно выбрать именно эти нежные ноты. К примеру, Giorgio Armani Pivoine Suzhou – это хороший вариант аромата, где малина с перцем на старте переходит в красивую базу из пиона и розы.



Маме можно подарить духи / Фото Pinterest

Аксессуары

Подаренная сумка или очки помогут освежить образ и станут хорошим дополнением для различных выходов.

Билет на событие

Впечатления также являются достаточно хорошим подарком, поэтому можно приобрести для мамы билет на концерт или в театр. Особенно удачный презент будет тогда, когда это будет что-то действительно то, что очень ей нравится.

Подарочный сертификат

Для тех, кто долго колеблется в выборе подарка – подойдет сертификат. Он дает возможность маме выбрать самостоятельно то, что нужно. Это может быть сертификат в магазин с косметикой, одеждой или в салон красоты.

