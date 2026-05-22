22 мая, 22:30
Добавьте это в лунку во время посадки помидоров: вырастут огромными

Юлия Турелык

Уже во второй половине мая наступает время посадки помидоров. Но для того, чтобы они выросли большими, нужно их правильно подкормить. Дачники рассказали, что же именно нужно положить в лунку, чтобы получить хороший урожай.

Подкормка помидоров является важнейшим этапом в течение всего вегетационного периода, пишет Deccoria.

Как правильно сажать помидоры?

Перед посадкой помидоров почву следует обогатить компостным навозом или зрелым компостом где-то за 3 недели до посадки. А вот уже удобрения вносятся непосредственно во время посадки помидоров.

Дачники советуют добавлять натуральные добавки в лунку, от которых растения получают пользу в первые недели роста. Раннее удобрение является достаточно важным, поскольку растения таким образом быстрее укореняются и приживаются.


Что бросить в лунку к помидорам?

Помидоры советуют сажать на солнечном, защищенном от ветра месте. Питательную добавку стоит добавлять в каждую лунку, которая станет естественным стимулятором для помидоров.

Дачники назвали лучшие подкормки, поэтому во время посадки можно выбрать одно из этих удобрений:

  • горсть гранулированного навоза или компоста;
  • 1 столовая ложка древесной золы;
  • несколько кусочков промытой банановой кожуры;
  • горсть сухой луковой шелухи;
  • 2 – 3 столовые ложки сухих дрожжевых панировочных сухарей;
  • 1 столовая ложка мелко измельченной яичной скорлупы;
  • горсть измельченной крапивы.

Что дачники говорят об удобрении из крапивы?

Огородники отмечают, что подкормка из крапивы очень полезная. Нужно лишь срезать несколько молодых сорняков секатором и измельчить. В течение нескольких дней крапива будет выделять азот в корни помидоров.

Это растение является неким двигателем роста, который влияет на зеленые листья и толстые, крепкие стебли. Кроме того, в крапиве содержится железо, кальций, калий и микроэлементы, которые укрепляют устойчивость помидоров к неблагоприятным условиям.

Но независимо от того, что именно вы будете добавлять в лунку, органическое вещество следует отделить от корней тонким слоем почвы (4 – 5 сантиметров). Корни молодой рассады достаточно нежные, поэтому прямой контакт может их повредить.