Добавьте это в лунку во время посадки помидоров: вырастут огромными
Уже во второй половине мая наступает время посадки помидоров. Но для того, чтобы они выросли большими, нужно их правильно подкормить. Дачники рассказали, что же именно нужно положить в лунку, чтобы получить хороший урожай.
Подкормка помидоров является важнейшим этапом в течение всего вегетационного периода, пишет Deccoria.
Как правильно сажать помидоры?
Перед посадкой помидоров почву следует обогатить компостным навозом или зрелым компостом где-то за 3 недели до посадки. А вот уже удобрения вносятся непосредственно во время посадки помидоров.
Дачники советуют добавлять натуральные добавки в лунку, от которых растения получают пользу в первые недели роста. Раннее удобрение является достаточно важным, поскольку растения таким образом быстрее укореняются и приживаются.
Что бросить в лунку к помидорам?
Помидоры советуют сажать на солнечном, защищенном от ветра месте. Питательную добавку стоит добавлять в каждую лунку, которая станет естественным стимулятором для помидоров.
Дачники назвали лучшие подкормки, поэтому во время посадки можно выбрать одно из этих удобрений:
- горсть гранулированного навоза или компоста;
- 1 столовая ложка древесной золы;
- несколько кусочков промытой банановой кожуры;
- горсть сухой луковой шелухи;
- 2 – 3 столовые ложки сухих дрожжевых панировочных сухарей;
- 1 столовая ложка мелко измельченной яичной скорлупы;
- горсть измельченной крапивы.
Что дачники говорят об удобрении из крапивы?
Огородники отмечают, что подкормка из крапивы очень полезная. Нужно лишь срезать несколько молодых сорняков секатором и измельчить. В течение нескольких дней крапива будет выделять азот в корни помидоров.
Это растение является неким двигателем роста, который влияет на зеленые листья и толстые, крепкие стебли. Кроме того, в крапиве содержится железо, кальций, калий и микроэлементы, которые укрепляют устойчивость помидоров к неблагоприятным условиям.
Но независимо от того, что именно вы будете добавлять в лунку, органическое вещество следует отделить от корней тонким слоем почвы (4 – 5 сантиметров). Корни молодой рассады достаточно нежные, поэтому прямой контакт может их повредить.