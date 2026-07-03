Кабачки можно будет собирать ведрами: лучше всего вносить удобрения в июле

Июль – жаркое время для дачников, ведь практически все растения на огороде требуют ухода. И даже неприхотливые кабачки – не исключение.

Опытные дачники уже знают, что одна-единственная подкормка кабачков в июле – это практически все, что им нужно для получения потрясающего урожая, пишет Rural Sprout. Главное – правильно подобрать удобрение.

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Чем подкормить кабачки в июле?

Когда вы только высаживаете растения, им необходим азот – именно он стимулирует рост корней и зеленой массы. Но в июле от азотных подкормок лучше отказаться: когда этого элемента становится слишком много, вы окажетесь в ситуации, когда кабачки выглядят очень пышно, но почти не дают плодов.

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Зато в июле следует сосредоточиться на калии и фосфоре. Калий нужен для образования крупных и сочных плодов, а вот фосфор помогает укрепить корневую систему. Кроме того, фосфор полезен и в жаркие дни – он помогает растению легче переносить высокие температуры.

Не менее важны также бор, кальций и магний – они нужны для улучшения обменных процессов и укрепления тканей растения. К счастью, большинство дачников уже знакомы с одним простым удобрением, содержащим все эти полезные вещества, – это древесная зола.



Кабачки нужно подкормить в июле / Фото Pexels

Как приготовить удобрение из золы для кабачков?

Пепел – это идеальный вариант для дачников, которые не хотят использовать на огороде "химию" – он содержит и кальций, и калий, и фосфор, и немало других полезных микроэлементов. Чтобы приготовить идеальный раствор из золы, который ускорит рост кабачков, нужно взять:

1 стакан просеянной золы;

10 литров воды.

Дайте смеси настояться несколько часов, и после этого можно использовать ее для полива. Всего один литр под каждый куст даст желаемый результат. Но лучше всего проводить подкормку вечером, в пасмурную погоду: ведь если влага быстро испарится, это повысит риск ожога корней.