Урожай ягод летом удивит: что нужно сделать с малиной до конца мая

Из-за недостатка важных микроэлементов малина может потерять часть будущего урожая. Листья начнут подсыхать, а на кустах может появиться большое количество пустоцветов.

Именно поэтому в мае ягодный куст нуждается в правильной подкормке, которая поможет нормально сформировать завязь и легче перенести стрессовые условия, говорится на ютуб-канале "TV Ofis".

Чем подкормить малину в мае?

Садоводы советуют в этот период использовать баковые смеси, которые поддерживают развитие кустов и помогают защитить их от неблагоприятной погоды.

Важно только не перегружать растения большим количеством удобрений, поскольку эффективность зависит не от цены препаратов, а от того, получает ли малина нужные элементы в правильный момент.

Бор – для формирования завязи и сладких ягод

Бор является одним из главных элементов перед началом цветения. Его советуют вносить тогда, когда бутоны уже сформировались, но еще не полностью раскрылись.

Он влияет на процесс опыления и помогает растению формировать полноценные ягоды. Благодаря такой подкормке количество пустоцветов уменьшается, а будущий урожай станет больше. Кроме этого, бор способствует образованию новых бутонов и положительно влияет на вкус ягод, делая их более сладкими.

Калий – защита от летней жары и усыхания листьев

Важным компонентом для майской подкормки является калий, которого часто не хватает растениям перед началом жаркого периода.

Калий помогает кустам легче переносить высокие температуры и недостаток влаги. Если же этого элемента не хватает, то края листочков начинают подсыхать, а затем желтеют и отмирают.

Поэтому растение начинает ослабевать и не может нормально обеспечить развитие ягод. Калий помогает уменьшить так называемый краевой ожог листьев и повышает устойчивость малины к стрессовым условиям, которые возникают в конце весны или летом.

Как приготовить баковую смесь?

Для проведения опрыскивания стоит сделать комплексную баковую смесь. Кроме бора и калия, в состав еще стоит добавить универсальные мультикомплексы микроэлементов.

Вместе эти элементы смогут компенсировать дефицит питательных веществ в почве и ускорить созревание ягод.

Обработку проводят опрыскиванием по листьям вечером или в пасмурную безветренную погоду. Своевременная майская подкормка обеспечит кусты энергией и длительным и обильным плодоношением.