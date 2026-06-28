Ланчбокс и термос: неочевидные покупки, которые пригодятся в школе

Подготовка к школе всегда становится для родителей очередным испытанием. Покупая канцелярские принадлежности и тетради, часто забываешь о мелочах, которые со временем оказываются самыми нужными.

24 Канал подготовил подборку школьных покупок, которые пригодятся уже с первого учебного дня.

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Ланчбокс

Эпоха бутербродов в полиэтиленовых пакетах ушла в прошлое, наверное, лет 10 назад. Ланчбокс — практичная вещь, которая приучает ребенка к порядку и дает родителям уверенность, что обед доедет до школы целым. Главным его преимуществом являются герметичные отсеки, которые не позволяют разным продуктам соприкасаться друг с другом и сохраняют еду свежей до самой перемены.

Выбирая ланчбокс, обратите внимание на материал. Лучше отдавать предпочтение пищевому пластику без BPA или нержавеющей стали. Кроме того, учтите и размер — он должен соответствовать аппетиту ребенка.

На Prom можно сравнить ланчбоксы от разных производителей, выбрав оптимальный вариант по объему и цене. Перед покупкой можно посмотреть отзывы других покупателей — с фото и видео, чтобы оценить качество ещё до покупки. Кроме того, можно заказать товары для школы прямо со смартфона — у Prom есть приложение, которое входит в топ-3 категории "Покупки" в украинском App Store и имеет более 10 миллионов загрузок в Google Play.

Мешочек для сменной обуви

Мешочек для сменной обуви — покупка, которую откладывают до последнего. Однако без него обувь после прогулки приходится класть просто в рюкзак, где она соприкасается с учебниками и тетрадями и легко может испачкать школьные принадлежности.

Выбирайте модели из водоотталкивающей ткани, которые легко стирать и быстро сушить. Хорошо, если мешочек имеет прочные шнурки, которые одновременно служат лямками, и отдельный карман для мелочей или ключей. Такой аксессуар поможет поддерживать порядок в рюкзаке и сохранит школьные принадлежности чистыми.

Бутылочка для воды или термос

Около половины своего активного дня ребенок проводит в школе, поэтому бутылка для воды — это не опция, а базовая необходимость. Ребенок должен пить в течение дня, и надеяться на школьный кулер здесь не стоит.

Оптимальный объем бутылки для школьника — 500–750 миллилитров. Этого достаточно на учебный день, и она не слишком утяжеляет рюкзак. Самые удобные модели — с кнопочной крышкой или трубочкой. Их легко открыть одной рукой, а риск пролить воду на тетради минимален.

А если ребенок любит теплый чай или какао, вместо обычной бутылки можно положить в рюкзак термос. Здесь стоит обратить внимание на герметичность, вес и материал корпуса. Оптимальный выбор — термос из нержавеющей стали, который не боится ударов, не впитывает запахи и хорошо удерживает тепло.