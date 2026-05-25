Не все народные удобрения полезны: агроном назвала лучшие и худшие подкормки для огорода

Дачники годами используют золу, крапиву, дрожжи или йод, считая их безопасными подкормками. Однако не все популярные народные средства приносят пользу растениям.

Агроном овощных культур, открытого и закрытого грунта ФГ Тандем-агро Анна Казик рассказала эксклюзивно для 24 Канала, какие натуральные удобрения действительно стоит применять на огороде, а какие из них переоценены или даже опасны.

Оказывается, что компост остается одним из самых ценных удобрений для почвы, тогда как дрожжи и йод могут дать совсем не тот эффект.

Какие удобрения являются полезными?

Древесная зола полезна, поскольку в ней содержится калий, кальций и микроэлементы. Однако ее не стоит смешивать с азотными удобрениями и лучше не сыпать просто так на щелочных почвах.

Настой крапивы – это слабая азотная подкормка. Он может слегка активизировать рост корневой системы и действует как мягкая органика – деликатно и не агрессивно.

По словам агронома, компост – это самое ценное, что есть для почвы. Он структурированный, потому что делает почву рыхлой. Также благодаря ему в почве становится больше полезных микроорганизмов, а благодаря буферности почва лучше удерживает влагу и питательные элементы.



Какие подкормки переоценены?

Довольно часто дачники используют для подкормки дрожжи, впрочем эксперт отметила, что такое удобрение переоценено.

Они временно стимулируют, но на самом деле "съедают" доступный кальций. После его вывода из почвы, растение может стать хуже, чем было до такого удобрения и может начать резко желтеть, – отметила Анна Казик.

Также довольно часто на грядках применяют йод, однако он дает ожоги и является токсичным. Сода подавляет грибок временно, но вредит листьям и меняет рН.