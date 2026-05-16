"Тещин язык" легко уничтожить одним поливом: узнайте, как не испортить растение

Сансевиерию стоит осторожно поливать, чтобы не повредить нежные листья растения. Влага важна для роста, но главное не перелить вазон, иначе можно повредить корни.

"Тещин язык" требует разного количества воды в зависимости от времени года, пишет Deccoria.

Как часто поливать сансевиерию?

Растение начинает активно расти в теплые месяцы, когда длинные дни, поэтому именно в это время ему нужно много воды. Уже в конце лета и осенью, когда дни становятся короче, рост сансевьерии замедляется, поэтому полив стоит сократить вдвое.

Какого-то единого правила полива растения нет, поэтому нужно проверять почву. Если он сухой на глубине 5 сантиметров, то это является признаком, что растению нужна вода.

Многое зависит даже от типа почвы. Использование универсальной смеси удерживает больше воды, чем грунт, предназначенный для суккулентов и кактусов. Кроме того, стоит обращать внимание на освещение.

Растение в темном месте потребует более редкого полива, чем то, что растет в более светлом месте.



Сансевиерия не любит чрезмерного полива / Фото Pexels

Какова лучшая техника полива?

Сансевиерия может быть достаточно чувствительной к водопроводной воде, поэтому ее лучше всего оставлять на ночь, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Можно использовать даже дистиллированную воду.

Во время полива следует всегда избегать смачивания листьев во время полива. Тещин язык классифицируется как суккулент, поэтому корневая система поверхностная и очень склонна к гниению, вызванного чрезмерным поливом.

Именно поэтому нельзя никогда оставлять воду в поддоне горшка. После полива сансевьерии достаточно подождать 15 минут, а потом вылить остатки воды, собравшиеся в поддоне.

Как распознать корневую гниль?

Переувлажненное растение теряет твердость листьев, поэтому оно становится мягким, вялым и плохим на вид. Кроме того, они желтеют или коричневеют. Когда начнут гнить корни, растение начнет неприятно пахнуть.

В таком случае растение нужно вынуть из горшка, удалить все поврежденные корни и пересадить в новый, хорошо дренированный грунт.

Что интересно, растение нельзя поливать примерно 2 недели после пересадки. За это время корни успеют восстановиться и смогут принимать умеренное количество воды.

Почему сансевиерию можно выращивать новичкам?

"Тещин язык" – это одно из самых выносливых комнатных растений, пишет Southern living. Ее преимущество в том, что она легко выдерживает тень, яркое солнце, сухой воздух и минимальный полив. Сансевиерия не нуждается в опрыскивании и не боится сквозняков. Поливать растение действительно нужно редко.

Для этого растения избыток воды еще опаснее, чем засуха. Поэтому сансевиерия подойдет всем занятым людям, которые постоянно находятся на работе или по делам, и забывают об уходе.

Какие еще советы стоит знать цветоводам?

