Как защитить помидоры от жары: 5 самых эффективных методов

Помидоры любят расти на солнечном участке, однако высокая температура воздуха им только вредит. Оказывается, что всего несколько жарких дней могут серьезно повредить плоды.

Оптимальная температура для помидоров – от 20 до 25 °C, и если она превышает 30 °C в течение нескольких дней, помидоры начинают испытывать тепловой стресс, пишет Deccoria. Из-за таких условий резко падает урожайность.

Почему жара опасна для томатов?

Из-за палящего солнца кожица помидоров может обгореть. А если к тому же внезапно полить сухую почву, томаты с большой вероятностью растрескаются.

Кроме того, высокая температура негативно влияет на выработку ликопина, который обеспечивает красный цвет томатов. При температуре выше 30°C его выработка замедляется, поэтому плод может остановиться в развитии цвета.

Из-за сильной жары помидоры теряют силу роста, а плоды лишаются вкуса и сочности. Впрочем, есть несколько способов, которые помогут защитить растения от жары.



Простые способы защитить помидоры от жары / Фото Pexels

Как защитить помидоры от жары?

Если не ухаживать за помидорами в период сильной жары, они могут засохнуть и погибнуть. Однако этих негативных последствий можно избежать, если выполнить несколько простых действий.

Обеспечить более частый полив

В периоды сильной жары помидоры нужно обильно поливать, чтобы предотвратить пересыхание почвы. Лучше всего поливать рано утром, когда солнце еще не припекает. Полив следует проводить осторожно, чтобы не намочить листья. На одно растение в среднем должно уходить 2–3 литра воды.

Затенить участок

Существуют специальные сетки, которые создают тень и, соответственно, снижают температуру внутри теплицы, защищая томаты от жары.

Мульчирование

У основания помидоров следует разместить натуральную мульчу – солому, кору или сухую траву. Слой всего в 5 сантиметров поможет поддерживать постоянную температуру у корней и даже сохранит влагу.

Использование цеолита

Этот природный минерал с пористой структурой поглощает воду и удобрения, а затем постепенно отдает их помидорам. Благодаря этому плоды остаются сочными и ароматными даже в жаркую погоду.

Томаты следует посыпать цеолитом, а затем смешать его с почвой. В очень жаркие периоды одну чайную ложку цеолита следует вносить под каждое растение.

Защита мелом

Мел помогает защитить стебли томатов от перегрева и потери влаги. Достаточно лишь натереть 100 граммов мела и залить 10 литрами воды, а затем перемешать до однородности и опрыскать раствором.