Пыль на мебели не будет оседать неделями: нужно приобрести в аптеке копеечное средство
После протирания пыли многие могут удивиться тому, что на следующий день она снова оседает на мебели. Но оказывается, вся проблема не в ее количестве, а в том, как именно ее вытирают.
Именно мы запускаем пыль в движение классическими тряпками для пыли, которые просто поднимают ее в воздух, а тогда пыль снова оседает на мебели, пишет Wprost Dom.
Читайте также О разводах можно забыть: вот как мыть окна для идеального результата
Больше всего накопление пыли заметно на темных поверхностях и экранах телевизоров. Специалисты советуют отказаться от специальных "веников для пыли". Вместо них стоит использовать салфетки из микрофибры, которые работают намного лучше.
Чем стоит вытирать пыль с мебели?
Для лучшего эффекта пыль стоит вытирать аптечным глицерином, который создает тонкий защитный слой и уменьшает статическое электричество на поверхностях. Благодаря электростатике пыль не будет прилипать к мебели и электронным устройствам.
Нужно лишь развести несколько капель глицерина в миске с теплой водой. Перед протиранием мебели ткани следует хорошо выкрутить, чтобы она не была мокрой. Протирать ею можно фасады шкафов, полки, подоконники и деревянные комоды.
Но кроме глицерина можно еще воспользоваться и домашним спреем. Для этого трюка понадобится уксус и цитрусовый фрукт – лимон, лайм или грейпфрут. Фрукт нужно разрезать и залить в банке уксусом, оставив на несколько дней. После этого средство следует развести с водой и протирать осадки и жирные следы, если таковые имеются на мебели.