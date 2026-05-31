Пыль на мебели не будет оседать неделями: нужно приобрести в аптеке копеечное средство

После протирания пыли многие могут удивиться тому, что на следующий день она снова оседает на мебели. Но оказывается, вся проблема не в ее количестве, а в том, как именно ее вытирают.

Именно мы запускаем пыль в движение классическими тряпками для пыли, которые просто поднимают ее в воздух, а тогда пыль снова оседает на мебели, пишет Wprost Dom.

Читайте также О разводах можно забыть: вот как мыть окна для идеального результата

Больше всего накопление пыли заметно на темных поверхностях и экранах телевизоров. Специалисты советуют отказаться от специальных "веников для пыли". Вместо них стоит использовать салфетки из микрофибры, которые работают намного лучше.

Чем стоит вытирать пыль с мебели?

Для лучшего эффекта пыль стоит вытирать аптечным глицерином, который создает тонкий защитный слой и уменьшает статическое электричество на поверхностях. Благодаря электростатике пыль не будет прилипать к мебели и электронным устройствам.

Благодаря глицерину пыль будет оседать реже / Фото Pexels

Нужно лишь развести несколько капель глицерина в миске с теплой водой. Перед протиранием мебели ткани следует хорошо выкрутить, чтобы она не была мокрой. Протирать ею можно фасады шкафов, полки, подоконники и деревянные комоды.

Но кроме глицерина можно еще воспользоваться и домашним спреем. Для этого трюка понадобится уксус и цитрусовый фрукт – лимон, лайм или грейпфрут. Фрукт нужно разрезать и залить в банке уксусом, оставив на несколько дней. После этого средство следует развести с водой и протирать осадки и жирные следы, если таковые имеются на мебели.