Этот овощ стоит посадить в июне: до конца лета соберете полезный урожай

Большинство хозяек уже успели посадить овощи еще до конца мая, однако в июне также можно сеять различные культуры. Дачники могут посадить специфический овощ, чтобы собрать урожай уже к концу лета.

Высокая температура, длинные дни и теплая почва могут создать хорошие условия для быстрого прорастания овощей, пишет Gardeners' World. В первый месяц лета уже лучше развиваются корни и полноценнее развивается растение.

Что можно посадить в июне?

Одной из лучших культур для выращивания в июне считается брокколи. Посадить этот овощ довольно легко. Нужна только плодородная почва и солнечное место. Брокколи – универсальный овощ, богат витаминами, поэтому его удобно иметь свежим дома под рукой.

Дачники лишь советуют после посадки прибегать к поливу, поскольку брокколи очень не любит недостатка воды. Кроме того, стоит накрыть посадки специальной сеткой от насекомых, чтобы защитить растения от вредителей и птиц.



Посаженное брокколи в июне вырастет до конца лета

Легче всего выращивать брокколи через рассаду. Растения в открытый грунт следует пересадить на расстоянии 45 – 60 сантиметров друг от друга. В каждую лунку при посадке можно добавить удобрение для лучшего роста, к примеру, нитроаммофоску.

Срок сбора урожая зависит от сорта. Всего от высадки рассады в грунт до первого сбора проходит от 60 до 90 дней.

Чтобы собрать готовый урожай, нужно сначала срезать главную центральную головку, а уже в течение следующих 4 – 6 недель следует регулярно срезать боковые побеги, используя острый нож для среза.