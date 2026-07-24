8 стильных причесок с хвостом на лето, которые помогут пережить жару

В жару хвост – одна из лучших причесок. Он убирает волосы с шеи, помогает чувствовать себя комфортнее и при этом выглядит стильно.

Существует множество способов сделать обычный хвост более эффектным: добавить аксессуары, подчеркнуть естественную текстуру волос или придать прическе больше объема. Профессиональные стилисты рассказали, какие варианты стоит попробовать этим летом, пишет InStyle.

Как красиво собрать волосы в хвост этим летом?

Классический гладкий хвост

Это простая, но элегантная прическа, которая подойдет практически для любого мероприятия.

Чтобы волосы были идеально гладкими, сначала их следует высушить феном, а затем собрать в хвост. Во время укладки пригладьте неровности щеткой с натуральной щетиной.

Если волосы кажутся более редкими в некоторых местах, можно воспользоваться пудрой для маскировки корней. Завершите образ восковым стиком, чтобы убрать пушистость и мелкие волоски.

Классический гладкий хвост | Фото Pinterest

Хвост с прядью вокруг основания

Чтобы прическа выглядела дороже, оберните прядь волос вокруг резинки – так она будет полностью скрыта. Для надежной фиксации нанесите немного геля на прядь и закрепите ее шпилькой. По желанию можно добавить накладные волосы для большей длины и густоты.

Хвост с прядью вокруг основания / Фото Pinterest

Высокий кудрявый хвост

Если у вас естественные кудри или упругие локоны, сделайте их главным украшением прически. Перед укладкой нанесите крем или гель для кудрей, чтобы подчеркнуть форму локонов и придать блеск. Также стоит аккуратно оформить линию роста волос – это сделает образ более ухоженным.

Романтический хвост с прядями у лица

Мягкий низкий хвост с несколькими выпущенными прядями прекрасно подходит для летних праздников или свадеб. Предварительно создайте легкие небрежные волны плойкой. Не стремитесь к идеальной гладкости – эта прическа должна быть легкой и естественной. Для завершения достаточно немного лака, чтобы укротить непослушные волосы.

Романтический хвост с прядями у лица / Фото Pinterest

Хвост с бархатной лентой

Один из самых простых способов сделать прическу праздничной – украсить ее бархатной лентой. Особенно эффектно смотрится черный бархат.

Хвост с бархатной лентой / Фото Pinterest

"Серферский" хвост

Для легкой пляжной прически даже не нужно ехать к морю. Если волосы волнистые от природы, воспользуйтесь солевым спреем. Если прямые – сделайте несколько небрежных волн плойкой. Затем обильно нанесите текстурирующий спрей, чтобы получить естественный матовый эффект.

"Серферский" хвост / Фото Pinterest

Хвост с прядями, обрамляющими лицо

Если у вас длинные передние пряди или многослойная стрижка, не прячьте их в хвост. Перед укладкой отделите эти пряди, закрепите их зажимами, соберите остальные волосы в хвост, а затем распустите локоны у лица. Такой вариант особенно подходит для торжественных мероприятий.

Хвост с прядями, что обрамляют лицо / Фото Pinterest

Хвост с тонкими косичками

Хвост может выглядеть не только элегантно, но и смело. Отделите небольшие пряди у лица для тонких косичек. Остальные волосы гладко зачешите в хвост, используя щетку с натуральной щетиной и стайлинговое средство. Заплетите две тонкие косички, закрепите их прозрачными резинками и зафиксируйте прическу лаком.