Добавьте в воду аптечный порошок: розовые гортензии станут голубыми

Голубые гортензии выглядят в саду просто потрясающе на фоне зелени. Но чтобы придать им этот впечатляющий оттенок, не обязательно приступать к посадке. Если на участке уже растут розовые гортензии, достаточно воспользоваться одним интересным приемом, который изменит цвет цветов.

Почему гортензии могут менять цвет?

В отличие от многих растений, цвет цветов гортензии зависит не от сорта, а от уровня рН почвы и наличия в ней алюминия.

Если почва достаточно кислая (рН от 4,5 до 5,5), ионы алюминия соединяются с природными пигментами в лепестках, придавая цветам насыщенный синий цвет. Когда же почва щелочная или нейтральная, алюминий становится недоступным, поэтому гортензии цветут розовым цветом.

Одним из лучших способов изменить цвет гортензий является использование алюмокалиевых галунов, которые можно приобрести в аптеке. Для приготовления раствора потребуется 5 граммов порошка и 1 литр мягкой или дождевой воды.



Раствор поможет гортензиям стать синими / Фото Pexels

После растворения кусты гортензий нужно поливать раствором раз в 7 дней в течение нескольких недель. Но если такая мера не даст результата, тогда можно подкислить почву удобрением для гортензий или кислым торфом.

Изменение цвета хорошо сказывается на сортах садовой или зубчатой гортензии. Однако синие цветки не удастся получить у кустарниковой гортензии и сортов с белыми цветами. Их цвет уже генетически обусловлен, поэтому не изменится под воздействием рН почвы.

Этот прием с изменением цвета рекомендуется применять весной, еще до начала роста растения. Однако даже летом можно начать обработку, но результат станет заметным уже в следующем году.

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Также дачникам следует помнить, что для хорошего роста гортензиям нужно полутенистое место, плодородная и богатая гумусом почва, мульчирование сосновой корой и периодическая подкормка специальными удобрениями. Эти несколько правил обеспечат хорошее и обильное цветение гортензий.